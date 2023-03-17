«Абрау-Дюрсо» создало IT-«дочку»

ПАО «Абрау-Дюрсо» учредило ООО «Абрау-ИТ», которое будет заниматься консультативной деятельностью и работой в области компьютерных технологий. Сведения об этом содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс».

Генеральным директором ООО «Абрау-ИТ» назначен Сергей Усик. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Компания зарегистрирована в Москве.

Основным видом деятельности ПАО «Абрау-Дюрсо» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Головная компания владеет 17 «дочками», в том числе ЗАО «Абрау-Дюрсо», которое занимается производством вина из винограда, и ООО «Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо"», специализирующееся на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания.

Бенефициаром является Борис Титов — российский политик, предприниматель, экс-бизнес-омбудсмен при президенте РФ. Выручка ПАО «Абрау-Дюрсо» по итогам трех кварталов 2022 года составила 201 млн руб., чистый убыток — 205 млн руб.

Ранее стало известно, что группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом Chateau d'Avize из-за сложностей работы во Франции. «Абрау-Дюрсо» владела Chateau d'Avize с 2010 года. Сделка по продаже произошла еще в январе 2022 года. Новым владельцем компании стал местный винодел, имя которого и сумму сделки не раскрывают.

Наталья Решетняк

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