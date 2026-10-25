При стрельбе у университета во Флориде были ранены 12 человек
По меньшей мере 12 человек получили ранения при стрельбе в Таллахасси неподалеку от стадиона «Брэгг Мемориал» Флоридского университета A&M. Об этом сообщили местный департамент полиции и руководство университета.
Среди раненых — шестеро взрослых и шестеро несовершеннолетних. «На данный момент по меньшей мере трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять человек — в стабильном»,— заявили в департаменте полиции Таллахасси, передает Reuters.
О задержании нападавшего полиция пока не сообщала. Tallahassee Democrat уточняет, стрельба произошла после завершения футбольного матча на стадионе.