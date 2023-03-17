Поджигателем здания архива ФСИН в Новокубанске оказался бывший полицейский

Прокуратура Новокубанского района направила в суд уголовное дело по факту поджога филиала ФСИН в Новокубанске. Подозреваемым по делу проходит бывший сотрудник местного отдела МВД, уволенный из органов «по отрицательным мотивам». Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: прокуратура Краснодарского края

По данным следствия, 34-летний экс-полицейский в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Злой умысел у него возник по пути домой. Чтобы «выместить злость и обиду», обвиняемый разбил окно здания уголовно-исполнительной инспекции, проник в помещение и поджег с помощью зажигалки бумаги, которые лежали в кабинете на столе. Семь архивных дел злоумышленник унес с собой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Пожар в здании, где располагается филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району краевого управления исполнения наказаний (УФСИН), произошел утром 9 января. В результате пожара уничтожена часть архивных личных дел бывших заключенных. По данным СМИ, в огне сгорели около 800 дел. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram