Председатель совета поселка Энем предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Председатель совета народных депутатов Энемского городского поселения Тахтамукайского района Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве , которое связано с хищением муниципального земельного участка. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета Народных Депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» Хатит Рустам Хазретович

Фото: с сайта администарции Энемского городского поселения Председатель Совета Народных Депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» Хатит Рустам Хазретович

Фото: с сайта администарции Энемского городского поселения

Согласно данным сайта местной администрации, эту должность занимает Рустам Хатит.

Уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления СКР по Адыгее по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

По информации следствия, обвиняемый в 2015 году арендовал у энемской администрации земельный участок площадью 920 кв. м. «С целью завладеть данным земельным участком мужчина приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания, содержащие ложные сведения о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства, которые в сентябре 2016 года предоставил в администрацию в целях получения арендуемого им земельного участка в собственность по упрощенной процедуре»,— отмечается в релизе пресс-службы СУ СКР.

В результате противоправных действий обвиняемого муниципалитету причинен материальный ущерб на сумму более 643 тыс. руб., говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным республиканской прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело Рустама Хатита рассматривает Тахтамукайский районный суд. Согласно информации на сайте инстанции, заседание назначено на 22 марта.

По данным местной администрации, Рустам Хатит с 1997 по 2004 год работал ведущим специалистом отдела доходов бюджета и финансирование отраслей в МУ «Финансовое управление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». С 2004 по 2018 год руководил агентством «Росгосстраха» в ауле Тахтамукай. В Совет народных депутатов Энема избирался в 2007 и 2017 годах. С сентября 2022 года является председателем этого представительного органа муниципалитета.

Михаил Волкодав

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