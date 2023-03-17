Председатель совета поселка Энем предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Председатель совета народных депутатов Энемского городского поселения Тахтамукайского района Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве , которое связано с хищением муниципального земельного участка. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета РФ.
Председатель Совета Народных Депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» Хатит Рустам Хазретович
Фото: с сайта администарции Энемского городского поселения
Согласно данным сайта местной администрации, эту должность занимает Рустам Хатит.
Уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления СКР по Адыгее по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.
По информации следствия, обвиняемый в 2015 году арендовал у энемской администрации земельный участок площадью 920 кв. м. «С целью завладеть данным земельным участком мужчина приобрел у неустановленного лица кадастровый паспорт и технический план здания, содержащие ложные сведения о нахождении на арендованном земельном участке объекта капитального строительства, которые в сентябре 2016 года предоставил в администрацию в целях получения арендуемого им земельного участка в собственность по упрощенной процедуре»,— отмечается в релизе пресс-службы СУ СКР.
В результате противоправных действий обвиняемого муниципалитету причинен материальный ущерб на сумму более 643 тыс. руб., говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным республиканской прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело Рустама Хатита рассматривает Тахтамукайский районный суд. Согласно информации на сайте инстанции, заседание назначено на 22 марта.
По данным местной администрации, Рустам Хатит с 1997 по 2004 год работал ведущим специалистом отдела доходов бюджета и финансирование отраслей в МУ «Финансовое управление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». С 2004 по 2018 год руководил агентством «Росгосстраха» в ауле Тахтамукай. В Совет народных депутатов Энема избирался в 2007 и 2017 годах. С сентября 2022 года является председателем этого представительного органа муниципалитета.
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