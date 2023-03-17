Новым и. о. вице-мэра Новороссийска стал бывший замминистра транспорта Крыма Александр Мохна

На должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации Новороссийска назначен Александр Мохна. Информация о назначении размещена на сайте мэрии. Он будет отвечать за капитальное строительство, а также вопросы технадзора и ценообразования. Ранее эти обязанности исполняла Виктория Лучинина.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Александр Мохна родился 21 декабря 1971 года в Тихорецке. В 2004 году окончил Ростовский государственный строительный университет. Возглавлял ОАО «Юждорстрой». В 2015 году занимал должность заместителя министра транспорта Республики Крым. С 2022 по 2023 годы работал заместителем начальника отдела по сопровождению объектов социально-культурного назначения ГКУ «Развитие Московского региона».

Олег Исаев

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