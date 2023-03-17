В Краснодаре осудили бывшего военного за ложное сообщение о теракте

В Краснодаре бывшего военного из Тулы осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве городской школы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе заседания Первомайским районным судом было установлено, что 20 августа 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в управление краевой полиции и сообщил дежурному о готовящемся взрыве школы в Краснодаре. При проверке этих сведений факт подготовки к теракту не подтвердился. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении соцобъекта).

Суд приговорил правонарушителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, куда его доставят под конвоем. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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