Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии

Другим поводом для претензий к Anthropic стало также утаивание информации об инцидентах с ИИ-моделями, затронувшими государственные сайты. Конгрессмены взволнованы противоречивыми законодательными инициативами обеих компаний. Дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывает политическая активность ИИ-миллиардеров и их сближение с президентом США Дональдом Трампом. Политики отмечают, что этим активно пользуются демократы для атак на администрацию Белого дома, пишет Axios.