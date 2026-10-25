Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии
Законодатели Конгресса и представители Белого дома недовольны руководством ведущих ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic, сообщает Axios со ссылкой на источники. Они считают их действия и заявления «колоссальной политической обузой».
Политики жалуются, что вместо того чтобы убеждать общественность в пользе технологий, топ-менеджеры постоянно предупреждают об экзистенциальных угрозах ИИ и глобальной катастрофе. Законодатели отмечают, что риторика разработчиков мечется между обещаниями процветания и пророчествами апокалипсиса, что лишь усиливает панику и общественное недовольство.
Другим поводом для претензий к Anthropic стало также утаивание информации об инцидентах с ИИ-моделями, затронувшими государственные сайты. Конгрессмены взволнованы противоречивыми законодательными инициативами обеих компаний. Дополнительное раздражение в Вашингтоне вызывает политическая активность ИИ-миллиардеров и их сближение с президентом США Дональдом Трампом. Политики отмечают, что этим активно пользуются демократы для атак на администрацию Белого дома, пишет Axios.
Сейчас Федеральная торговая комиссия США готовит расследование в отношении обеих компаний из-за потенциальных опасностей, которые представляют их разработки. Попытки ИИ-гигантов завоевать доверие пока проваливаются, отмечает Axios. Последние опросы показывают, что большинство американцев считают ИИ вредным для общества. В этой ситуации главная рекомендация представителей власти к руководителям ИИ-компаний сводится к тому, чтобы «делать и говорить меньше», пишет портал.