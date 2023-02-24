Наступление, санкции и мир

Годовщина начала спецоперации РФ спровоцировала сегодня вал заявлений о промежуточных итогах конфликта и прогнозов о том, как он может развиваться. Так, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность в грядущей победе России и предрек: от Украины останется только «огрызок». Между тем лидеры стран Евросоюза пообещали «не отдыхать» до победы Киева, заверив: политическая, экономическая, финансовая, гуманитарная и военная помощь ему будет продолжаться столько, сколько надо. В подтверждение своей решимости западные государства целый день объявляли о новых инициативах по поддержке Украины и о новых санкциях против РФ. Обнародованный на этом фоне китайский мирный план, состоящий из 12 пунктов, массовой поддержки международного сообщества не встретил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше»

Президент РФ Владимир Путин комментировать спецоперацию четвертый день подряд не стал. Еще утром его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что никакого обращения главы государства 24 февраля не планируется.

Напомним, что спецоперация была ключевой темой послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое прозвучало 21 февраля. Среди прочего президент рассказал, что Россия год назад просто опередила Украину: «Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе». На следующий день, выступая на митинге-концерте в «Лужниках», Владимир Путин продолжил тему, в частности поблагодарил «бойцов, которые сражаются героически, мужественно, храбро» и которых «сегодня поддерживает вся страна». А 23 февраля президент, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата, обсудил с ветеранами боевых действий меры поддержки участников спецоперации.

Сегодня же эстафету подхватил замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он выразил уверенность в том, что «победа будет достигнута»: «Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов». После этого, по мнению господина Медведева, начнутся «тяжелые и нервные переговоры» — де-факто с представителями Запада, которые не заинтересованы в прекращении конфликта и пытаются «максимально ослабить Россию».

После принятия какого-то соглашения, как утверждает замглавы Совбеза, «начнется не менее сложная пора»: «Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины». «В какой-то момент припертые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт,— описал мрачные перспективы Дмитрий Медведев, после чего пришел к выводу: — Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла».

«Мы не будем отдыхать»

Не меньшую решительность демонстрировал сегодня и Запад. Так, специальное заявление выпустили лидеры стран ЕС. «Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь, в том числе в рамках молниеносной организации совместных закупок у европейской военной промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы будем стремиться использовать замороженные и блокированные российские активы в соответствии с европейским и международным законом»,— заявили они. И пообещали: «Вместе с нашими международными партнерами мы сделаем все, чтобы Украина победила, международные нормы были соблюдены, мир и территориальная целостность Украины в ее национально признанных границах были восстановлены, чтобы Украина была заново отстроена и правосудие свершилось. До этого дня мы не будем отдыхать». Схожее заявление прозвучало и от имени НАТО.

Годовщина стала поводом подвести предварительные итоги помощи Киеву и наметить планы на будущее.

Так, председательствующая в Совете Евросоюза Швеция объявила: ЕС и его члены выделили за год на поддержку Украины около €67 млрд. €37,8 млрд ушло на экономическую помощь, €17 млрд — на помощь беженцам, €12 млрд — на военную поддержку.

А, к примеру, Пентагон объявил сегодня о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $2 млрд: поставят, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN рассказал, как еще Вашингтон помогает Киеву: «Мы тренируем и экипируем несколько механизированных бригад (вооруженных сил Украины.— “Ъ”). И это достаточно большие возможности. К этому надо добавить артиллерию». Господин Остин предположил, что эта и вся прочая поддержка «позволит украинцам изменить динамику на поле боя»: уже весной может начаться их наступление.

В целом же в американском военном ведомстве отчитались: США за год российской спецоперации на Украине выделили Киеву более $32 млрд военной помощи. А союзники и партнеры Вашингтона передали еще более $20 млрд.

Звучали и заявления руководителей других стран. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий посетил Киев, где объявил: «Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков, хочет символически передать первые четыре польских Leopard 2А4». Напомним, что Киев в качестве первой партии рассчитывает получить от 12 государств до 140 танков. Ближе к вечеру в режиме видеоконференции состоялся саммит G7, по итогам которого было объявлено: «семерка» выделяет Киеву новую финансовую помощь в размере $39 млрд.

Опять санкции

Оказание помощи Киеву традиционно сопровождается усилением давления на Москву. И 24 февраля исключением не стало. «Сегодня президент (Джо Байден, президент США.— “Ъ”) подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, опираясь на предыдущие попытки лишить Россию привилегий в международной торговле. Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно $2,8 млрд для России. Это также значительно повысит затраты на алюминий, выплавленный или отлитый в России»,— заявили еще сегодня утром по вашингтонскому времени в Белом доме.

Введенные пошлины на алюминий в 200% не должны оказать существенное влияние на Россию. Данные Бюро переписи США показывают, что в 2022 году объем импорта российского алюминия почти не изменился ($632 млн в 2022 году против $612 млн за весь 2021 год, ТН ВЭД 76). Американский рынок не является ключевым для «Русала», крупнейшего производителя металла за пределами Китая. Доля в выручке составляет 7% ($497 млн). На рынки Европы, СНГ и Азии приходилось 40%, 29% и 23% соответственно. Таким образом, компании придется перенаправить объемы экспорта в другие, менее маржинальные регионы, считают в «Ренессанс Капитале». Потенциальная потеря американского рынка может стоить «Русалу» 3% чистой прибыли ($3,2 млрд в 2021 году).

Пятничный удар оказался массированным. Минфин США включил в санкционные списки 22 физических лица и 83 юридических (в том числе более 10 финансовых институтов). Минторг внес в список — за «поддержку российского военно-промышленного комплекса» — 66 организаций. А Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тыс. российских военных. Под новые санкции попали также министры, чиновники, губернаторы.

Великобритания также расширила черные списки (включив в них, например, МТС-банк, банки «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит») и ввела запрет на импорт 140 товаров из железа и стали (включая те, которые были переработаны в третьих странах). Кроме того, Лондон запретил экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве.

Евросоюз тем временем днем продолжал согласование десятого пакета санкций, которое ранее столкнулось с трудностями: несколько стран выступали против жесткого подхода к проблеме. Между тем разногласий между членами Евросоюза, похоже, с каждым днем было все меньше и меньше.

Так, посол Польши при ЕС Анджей Садось рассказал сегодня: «Нам удалось достичь политического соглашения, если говорить об эмбарго в сотрудничестве с государствами G7 на импорт алмазов из России».

И добавил: на политическом уровне доработаны «в плане европейского единодушия» другие польские требования, в том числе по атомной энергетике.

Одна из тем, вызывавших разногласия, как признал посол Садось,— это поставки каучука из РФ. «Мы предлагаем механизм, который систематически сокращает в месячных циклах импорт из России. Еврокомиссия вводит механизм мониторинга импорта каучука с возможностью вмешательства, если импорт будет превышать определенные цифры. Мы ждем позиции одной или двух стран-членов, которые добиваются продолжения импорта»,— отметил дипломат.

За все хорошее

Позицию между этими двумя полюсами — российским и западным — попытался занять Пекин. Он обнародовал свою инициативу, о которой говорилось немало всю последнюю неделю. Китайские дипломаты расписали 12 пунктов, но все они выглядят обтекаемо. Речь идет о необходимости:

уважать суверенитет всех стран, как того требует устав ООН;

как того требует устав ООН; отказаться от «менталитета Холодной войны» , не допуская «формирования лагерных противостояний»;

, не допуская «формирования лагерных противостояний»; прекратить огонь, так как «в войнах нет победителей»;

так как «в войнах нет победителей»; начать мирные переговоры , которые остаются единственным реальным выходом из кризиса;

, которые остаются единственным реальным выходом из кризиса; разрешить гуманитарный кризис, в том числе за счет создания коридоров для гражданских лиц и наращивания гуманитарной помощи;

в том числе за счет создания коридоров для гражданских лиц и наращивания гуманитарной помощи; защитить гражданских лиц и военнопленных , в частности создать «более благоприятные условия» для обменов последними;

, в частности создать «более благоприятные условия» для обменов последними; поддерживать безопасность атомных электростанций;

снизить стратегические риски, воздерживаясь от применения ядерного, биологического и химического оружия «любой страной при любых обстоятельствах»;

воздерживаясь от применения ядерного, биологического и химического оружия «любой страной при любых обстоятельствах»; гарантировать выполнение соглашения о перевозке зерна по Черному морю, подписанного Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году;

о перевозке зерна по Черному морю, подписанного Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году; отказаться от односторонних санкций, так как их применение «не только не решает проблемы, но создает новые»;

так как их применение «не только не решает проблемы, но создает новые»; обеспечить стабильность цепочек производства и поставок, тем самым защитив мировую экономику;

тем самым защитив мировую экономику; содействовать послевоенному восстановлению в зоне конфликта.

«Над стерильностью китайского "мирного плана" можно всласть поиронизировать, но к нему теперь, учитывая вес Китая, все будут апеллировать, извлекая из отшлифованных формулировок полезное для себя: "Китай вот правильно говорит…". А это ровно то, что нужно Пекину,— эффект присутствия без каких-либо действий или, Боже упаси, обязательств»,— написал в Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.— Просто стоять в стороне КНР уже не по чину, а по-настоящему вовлекаться без гарантии успеха (а гарантии никогда и не будет) — потеря авторитета. Так что очень правильный шаг».

Напомним, что публикации плана предшествовал визит в Москву самого высокопоставленного китайского дипломата Ван И, который встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, главой МИДа Сергеем Лавровым, президентом Владимиром Путиным. При этом, по данным агентства AFP, с Киевом при подготовке плана Китай не консультировался.

В результате МИД РФ китайскую инициативу поддержал, а вот комментарии западных лидеров сводились к одному тезису: быть беспристрастным посредником Пекин не может.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией»,— сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «К Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России на Украину. И он подписал за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией»,— согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Из общего хора голосов выделялось разве что заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, заявившего телеканалу Sky News: «Китай четко дает понять, что хочет, чтобы это (противостояние.— “Ъ”) кончилось… Китай понимает, что российские действия дестабилизируют (ситуацию в мире.— “Ъ”)».

В Киеве, что неудивительно, план Пекина также восприняли без энтузиазма. «Любой "мирный план", подразумевающий только прекращение огня и, как следствие, создание новой разграничительной линии и продолжение оккупации украинской территории,— это не про мир, а про замораживание войны, поражение Украины, новые этапы геноцида со стороны РФ. Позиция Украины давно известна — (требуется.— “Ъ”) отвод российских войск к границам 1991 года»,— написал в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. А в МИД республики заявили, что «неизменными предпосылками для наступления мира должны стать полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее международно признанных границ, выплата репараций за весь вред, причиненный вооруженной агрессией России, и привлечение к международно-уголовной ответственности тех, кто отдавал преступные приказы, и тех, кто их выполнял».

Единственный момент, когда можно было говорить о совпадении позиций сторон, произошел на встрече членов Совбеза ООН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил на заседании минуту молчания в память о «жертвах агрессии» России, после чего члены Совбеза встали. Однако после того, как дипломаты и генсек ООН Антониу Гутерреш опустились в кресла, постпред РФ Василий Небензя заявил: он встает в память о всех погибших с 2014 года, потому что «любая жизнь бесценна». Весь Совет безопасности, включая и украинскую делегацию, присоединился к нему.

Павел Тарасенко, Евгений Зайнуллин