Когда закон не требует

Локальные акты, регулирующие закупки, на практике могут иметь разные названия: положение о закупках, стандарт закупочной деятельности, регламент выбора контрагентов и прочее. Само название не столь важно — куда важнее определить предмет регулирования, учитывая, что регулировать все может быть нецелесообразно: процедура оправдана, когда затраты на ее организацию не превышают ожидаемого экономического эффекта. Например, детально регламентированная закупка, как правило, не окупается при малостоимостных контрактах; смысл организовывать закупку с целью перераспределения товаров внутри группы компаний также невелик. Учитываются и рыночные условия: при дефиците предложения, росте спроса, ограниченности ресурсов, отсутствии или запрете импортной замены закупка должна быть прежде всего быстрой, а эффективной считается та, что своевременно закрыла потребность.