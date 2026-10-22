Профессионализм на экспорт

Но у выхода юристов в образовательную сферу есть и риски, первый из которых — размывание границ. Если экспертиза уходит на внешний рынок, возникает конфликт интересов: компания одновременно продает знания и конкурирует с теми, кто их покупает. Второй риск — утечка чувствительной информации: даже обезличенные кейсы могут содержать детали, которые нежелательно раскрывать. Обезличивание требует дисциплины и юридической аккуратности на уровне методологии, и для управления репутационными рисками крайне важно грамотно выстроить работу с внутренними службами по коммуникации. Третий риск — репутационный: если качество программы окажется ниже ожиданий аудитории, удар по репутации будет весьма ощутимым. Четвертым риском выступает внутреннее сопротивление — далеко не все руководители готовы «отпускать» экспертов на внешние площадки, поскольку боятся, что те перестанут фокусироваться на своей основной работе. И без поддержки первого лица компании такая модель не работает.