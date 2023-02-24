Великобритания пополнила черный список российских банков

В пятницу, 24 февраля, Великобритания расширила черный список российских кредитных организаций, включив в него МТС-банк, банки «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Все они входили в топ-35 банков по размеру активов на начало прошлого года. Санкции подразумевают заморозку активов банков на территории Великобритании. Кроме того, британские физические и юридические лица должны воздерживаться от операций со средствами и активами, в том числе предоставления средств для находящихся в этом списке без необходимой на то лицензии, указано в сообщении британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Великобритании полагают, что включение этих банков в санкционный список еще больше изолирует Россию от международной финансовой системы и будет препятствовать обходу уже введенных санкций, следует из официального сообщения (.doc).

В мотивированной части у всех банков указано, что они «вовлечены или были вовлечены в получение выгоды от правительства России или в его поддержке за счет работы в секторе финансовых услуг — секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России».

Исходя из последней доступной отчетности РСБУ (на начало февраля 2022 года, в дальнейшем не раскрывалась) следует, что остатки на счетах в банках-нерезидентах (по всем странам) «Уралсиба» составляли 3,9 млрд руб., банка «Санкт-Петербург» — 3,1 млрд руб., банка «Зенит» — 2,5 млрд руб., МТС-банка — 403 млн руб. Но за последний год их размеры и география размещения несомненно поменялись.

В МТС-банке и банках «Зенит» и «Уралсиб» заявили, что не имеют активов на территории Великобритании, а переводы в фунтах стерлингов уже не осуществляют. В банке «Санкт-Петербург» рассказали, что пока изучают детали введенных санкций и их возможное влияние на проведение валютных платежей.

Согласно последним раскрытым данным (на конец 2021 года), в составе акционеров банк «Санкт-Петербург» находится под значительным влиянием Александра Савельева (26,99% голосов), он же является и председателем правления банка. «Уралсиб» находится под контролем Людмилы Коган (81,8% акций), еще 11,35% у Николая Цветкова. Контролирующим акционером МТС-банка является телеком-оператор МТС (является активом АФК «Система»). В капитале банка «Зенит» 62,7% акций принадлежит «Татнефти» (около 36% ее голосующих акций контролирует правительство Республики Татарстан).

Ранее в санкционный список Великобритания включила Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Московский индустриальный банк, Уральский банк реконструкции и развития, CМП-банк, ИС-банк, Генбанк, РНКБ, ЧБРР, банк «Россия». Под британскими санкциями также находится госкорпорция ВЭБ.РФ. Персональные санкции Туманного Альбиона введены против главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, а также топ-менеджеров Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, ГПБ, Новикомбанка и др.

Ольга Шерункова