Песков: Путин не планирует сегодня обращаться к россиянам

Обращение президента Владимира Путина в честь годовщины ввода войск на Украину сегодня, 24 февраля, не планируется. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос о том, состоится ли сегодня какое-либо обращение президента, господин Песков ответил отрицательно. «Нет»,— сказал он «РИА Новости».

Год назад, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он утверждал, что она проводится для «демилитаризации и денацификации Украины». Во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля господин Путин сказал, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Он пообещал, что российские военные «шаг за шагом, аккуратно и последовательно будут решать стоящие задачи».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер