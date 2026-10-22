«Стратегия — дело каждого»

С. Б.: Смысловая нагрузка юридической профессии в ответ на вызовы времени не стоит на месте, она меняется. Обычно юрист работает либо с договорным или инвестиционным риском, который он просчитывает заранее, либо с последствиями уже реализовавшегося риска — здесь мы говорим о претензионно-исковой работе или, например, работе по снижению административных штрафов. Деятельность же в части стратегического видения — это, по сути, разворот сознания в другую сторону и навык смотреть «за пределы стола». Что будет завтра и готова ли к этому компания? Юристам нужно уметь анализировать мировые события, тренды макроэкономики и геополитики не абстрактно, а в привязке к собственной профессиональной деятельности; нужно понимать, реальны ли сегодня какие-либо корректировки, с тем чтобы завтрашние риски оказались сняты. И если сегодня компания видит предпосылки для завтрашних возможностей — нет ли у них ограничений в законодательстве, о которых надо говорить уже сейчас, чтобы бизнес-инициатива полетела.