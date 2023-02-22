Осмысление посланного

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел в среду круглый стол на тему «Осмысляя послание президента: ключевые направления развития страны». Осмысление получилось весьма разнообразным: одни участники дискуссии отметили, что выступление главы государства было больше посвящено обыденной жизни, чем специальной военной операции, другие, наоборот, выделили именно ту часть, которая касалась участников СВО. А третьи сосредоточились на международных аспектах, поддержав и даже усилив тезисы Владимира Путина о вероломстве Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин перед началом оглашения послания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин перед началом оглашения послания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Модератор круглого стола Дарья Кислицына, представитель ЭИСИ, начала с протокольного тезиса о том, что это было послание не только для Федерального собрания, но и для граждан всей страны, «да и для всего мира». «Даже не половина послания, а чуть меньше была про тему специальной военной операции. Большая часть была про ту обычную жизнь, в которой мы живем. Много внимания было уделено и социальной сфере, здравоохранению, был большой блок про экологию, образование»,— акцентировала она внимание на мирной части выступления главы государства. Кроме того, эксперт заметила, что президент не использовал в послании термин «новые регионы». «Это говорит о единстве, восстановлении связи с историческими территориями и необратимости этого процесса»,— решила придать этому факту монументальный смысл госпожа Кислицына.

Миролюбивого настроя придерживался и представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов.

«Послание было созвучно общественным трендам и запросам населения»,— провозгласил господин Мамонов, добавив, что российское общество сейчас находится в поиске «основании? новой стабильности и точек развития».

Эта переоценка началась после частичной мобилизации, объяснил социолог, но тут же добавил, что в обществе сохраняется эффект консолидации вокруг лидера. Последнюю мысль подтверждал слайд презентации, на котором строгий профиль Владимира Путина взирал на его же возросшие за год рейтинги. Господин Мамонов отметил, что послание президента во многом несло «перезагрузку» российскому обществу, которое сейчас как раз и находится в поиске нового общественного договора. Социолог также отметил, что власти надо избегать общественных расколов, на что также было направлено послание президента. «Восприятие СВО, отдельных элементов политики дифференцировано. Есть молодежные группы»,— аккуратно и без подробностей пояснил представитель ВЦИОМа.

Следующие выступающие, однако, взглянули на послание главы государства с другого ракурса. «Самое главное, что прозвучало в послании,— консолидация общества вокруг поддержки наших парней, которые находятся на передовой, тема единения. Больше миллиона человек со всей страны активно помогают нашим ребятам — это всегда вызывает очень большую эмоцию»,— заявил глава исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов, выступивший по видеосвязи из «Лужников», где в тот момент готовились к началу митинга-концерта по случаю Дня защитника Отечества. Он также отметил решение президента о создании специального фонда поддержки участников СВО и тот факт, что на послание пригласили участников боевых действий. «Там сидели десять наших пацанов — это просто что-то совершенно невероятное»,— порадовался господин Кузнецов.

«Всем участникам СВО, а также их родственникам гарантирована всесторонняя поддержка со стороны государства. Президент дал четкий сигнал, что не допустит любых нарушений их прав, фактически взяв этот вопрос под свой личный контроль»,— поддержал предыдущего оратора политолог Александр Асафов.

А затем плавно перешел к обсуждению международной части послания, напомнив тезисы господина Путина о поведении Запада, который, по его убеждению, и спровоцировал военный конфликт с Украиной.

Эту линию охотно продолжил и даже усилил политолог Павел Данилин. Он эмоционально перечислил проявления негатива по отношению к России, который исходит от западных лидеров, подчеркнув, что это не согласуется со словами президента США Джо Байдена, заявившего, что его страна не хочет уничтожения России. «А Микрон… простите, Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон.— “Ъ”)… А, нет, Микрон, который постоянно звонит нам, а потом рассказывает сказки о том, что Россию нужно уничтожить, но при этом не унизить. Что у них в голове?» — негодовал эксперт.

Впрочем, закончилось обсуждение снова на мирной ноте. «Это послание — оно про будущее. Важно, что глава государства выставил приоритеты и четко обозначил ключевые направления. Это поступательная программа действий. Не может система жить без взгляда вперед, без инвестирования в долгосрочную цель»,— заявил доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета «Движения первых» Арсений Майоров, отдельно остановившись на реформе образования.

Не участвовавшие в круглом столе эксперты тоже скорее поддерживают вывод о сугубо мирном и даже «обыденном» месседже послания.

Так, политконсультант Евгений Минченко считает, что Владимир Путин перевел СВО в формат обыденности: «Ну вот у нас есть такой конфликт с Западом, который принимает в том числе и такую форму противостояния на Украине. И параллельно была представлена достаточно масштабная программа развития экономики с упором на технологический суверенитет и инфраструктурные проекты». А по мнению руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, смысл послания состоял в том, чтобы «продемонстрировать наличие целей и развития при сохранении спокойствия и стабильности». «Стратегия в экстремальных условиях, но не экстремальная»,— резюмировал политолог.

Андрей Винокуров