Защита Шредингера

Вторым элементом стратегии является выбор арбитража — хотя и здесь нельзя просто применить третейскую оговорку или выбрать случайную точку на карте. Арбитраж в стране без санкций выводит спор из области «запретительной войны», и мы наблюдаем умеренный рост спроса на подобные регионы: в 2023–2025 годах CIETAC принимала 645–806 дел с иностранным элементом в год, HKIAC — 281–388, ISTAC — от 138 до 263, DIAC в 2025 году — 312. Российских дел становится больше: в 2025 году Россия вошла первую тройку стран по числу иностранных дел в CIETAC, в ташкентском TIAC на них приходится около 40% нагрузки, а аккредитация DIAC Минюстом в январе 2026 года обещает прибавку Дубаю. Гонконг и ОАЭ также в целом подходят в качестве места арбитража для российских компаний.