Объем чистых инвестиций в лизинг и активов в операционной аренде снизился на 14%
По итогам первого полугодия 2026 года совокупный объем чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) и активов, переданных в операционную аренду, составил более 5,1 трлн руб. Это на 14% ниже прошлогоднего показателя и на 6% меньше показателя начала года. Такие данные следуют из обзора «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Сокращение совокупного объема ЧИЛ происходило на фоне умеренного увеличения нового бизнеса. Согласно исследованию «Эксперт РА», в первом полугодии 2026 года его объем на рынке составил 853 млрд руб., на 5% больше, чем годом ранее.
Лидером роста оказалась государственная ГТЛК, которая за год увеличила ЧИЛ почти на 47%, до 916 млрд руб., что позволило ей подняться с третьего места на первое. Сама компания в отчетности по МСФО за первое полугодие связывала рост активов с развитием нового бизнеса и реализацией программ при поддержке Минпромторга и Минтранса. «Газпромбанк Лизинг» переместился с первой позиции на вторую (снижение на 12%, до 908 млрд руб.). «Сбербанк Лизинг» сместился на третье место, увеличив ЧИЛ почти на 17%, до 812 млрд руб.
Участники рынка и эксперты не рассчитывают на быстрое восстановление лизингового бизнеса во втором полугодии, в первую очередь указывая на дорогое финансирование. В «Альфа-Лизинге» оценивают спрос в третьем-четвертом кварталах на уровне прошлого года с возможным приростом в пределах нескольких процентов. «Для устойчивого разворота рынку нужны снижение стоимости денег и рост инвестиционной активности бизнеса»,— отмечает председатель правления компании Ольга Кириллова. По словам руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, высокая стоимость финансирования «заставляет клиентов откладывать обновление автопарков или заключать сделки только при крайней необходимости». По оценке младшего управляющего директора рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, средние и небольшие компании не могут рассчитывать на кредитные ставки ниже 17–18% годовых.
В результате действующие портфели сокращаются из-за завершения старых договоров, которые не компенсируются новым бизнесом. По словам финансового директора «Европлана» Анатолия Аминова, в первом полугодии портфель компании сократился на 17%, до 139,5 млрд руб. «Это связано с плановым завершением сделок 2023–2024 годов, когда объем нового бизнеса был рекордным, и с неисполнением обязательств по некоторым договорам»,— поясняет он. Темпы снижения портфеля замедляются, однако значительного роста по итогам года компания не ожидает.