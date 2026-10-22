Объем чистых инвестиций в лизинг и активов в операционной аренде снизился на 14%

Лидером роста оказалась государственная ГТЛК, которая за год увеличила ЧИЛ почти на 47%, до 916 млрд руб., что позволило ей подняться с третьего места на первое. Сама компания в отчетности по МСФО за первое полугодие связывала рост активов с развитием нового бизнеса и реализацией программ при поддержке Минпромторга и Минтранса. «Газпромбанк Лизинг» переместился с первой позиции на вторую (снижение на 12%, до 908 млрд руб.). «Сбербанк Лизинг» сместился на третье место, увеличив ЧИЛ почти на 17%, до 812 млрд руб.