Технология в экспортной упаковке

Патент предпочтителен, когда после вывода продукции на рынок содержание технологии может быть исследовано и воспроизведено конкурентами без особого труда. Исключительное право на патент позволяет запретить использовать технологию для изготовления или продажи продукции, но защищает только в тех странах, где получен патент. Кроме того, получение патента обычно занимает два-три года, а размер пошлин стартует от $2 тыс. за одну международную заявку, в дополнение к которым оплачиваются индивидуальные пошлины в каждой интересующей стране, услуги местных патентных поверенных и ежегодные пошлины за поддержание патента в силе. С учетом этого патент необходимо получать на те виды технологий, которые не устареют до момента окупаемости затрат на их создание, и только на рынках сбыта, производства или транзита продукции.