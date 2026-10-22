Технология в экспортной упаковке
Как подготовить российскую технологию к зарубежной коммерциализации и не потерять права на нее
Классический экспорт товаров упирается в логистические и регуляторные барьеры, но у технологий есть преимущество: нематериальный актив пересекает границы легче и быстрее, чем контейнер. Но только при условии, что еще до переговоров компания разобралась, из каких охраняемых объектов состоит ее разработка и по какой договорной модели она планирует передавать ее партнерам. Как подготовить технологию к экспорту, рассказывают юристы практики правовой поддержки использования и коммерциализации интеллектуальной собственности «Газпромнефть Экспертные решения» — руководитель Сергей Григоров и эксперт Виталий Елисеев.
Возьмем типичную ситуацию, которая на первый взгляд выглядит тупиком: с одной стороны, разработчик технологии знает, как производить продукт, но не знаком с зарубежным рынком и его клиентскими особенностями и не готов самостоятельно инвестировать в строительство производственной площадки или продвижение продукта в другой стране. С другой стороны, иностранный партнер знает рынок и способен спрогнозировать спрос на новый продукт, но не имеет ресурсов разрабатывать решение с фундамента и заново проходить этапы, уже пройденные разработчиком. В такой ситуации взаимовыгодным решением становится экспорт технологий.
Сегодня правительство РФ в качестве одного из инструментов достижения национальной цели «Технологическое лидерство» рассматривает прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и технологической кооперации. Но для того, чтобы подготовиться к зарубежной коммерциализации, нужно пройти определенный путь.
От внутреннего продукта к экспорту
Уход с рынка большого числа зарубежных технологических и ИТ-компаний создает внутренний спрос на отечественные решения, что в том числе подтверждается патентной активностью. Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, количество заявок от иностранных заявителей на патентование изобретений в РФ с 2022 по 2025 год снизилось почти на 50%, при этом общее количество заявок на изобретения осталось на прежнем уровне за счет роста числа заявок от российских правообладателей. А валовая добавленная стоимость креативной экономики, по данным Росстата, с 2021 по 2024 год выросла на 91,5%, до 7,4 трлн руб.
Государство поддерживает отечественные разработки посредством субсидий, налоговых льгот для ИТ-отрасли и ряда грантов (со стороны Российского научного фонда, Российского фонда развития информационных технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и других учреждений). Эти меры позволяют развивать собственные решения в тех сферах, которые ранее из-за острой конкуренции отличались высоким порогом входа, и снижать финансовую нагрузку на проект, что по итогу дает возможность формировать для клиентов более выгодные предложения или дополнительно инвестировать в развитие бизнеса. Но без экспансии на внешние рынки разработка технологий все равно рискует оказаться зависимой от внутреннего спроса и мер государственной поддержки, и слишком дорогой.
При этом классическая, основанная на экспорте товаров модель работы с зарубежными рынками сталкивается с дополнительными барьерами: от логистических до регуляторных. Если компания из-за высокой неопределенности отказывается выходить на зарубежный рынок через экспорт своих товаров или производство в другой стране, то коммерциализация своих технических решений, опыта и знаний может стать для нее подходящим альтернативным способом масштабировать бизнес. Технологии в силу нематериального характера менее подвержены влиянию барьеров и рисков, с которыми сталкивается торговля товарами.
Отечественное решение не всегда реально коммерциализировать «как есть», без подготовки и адаптации к зарубежному рынку и пожеланиям конкретного клиента. Но это обычный процесс для коммерциализации любого решения, этапы которого носят вполне определенный характер. Вывод технологии на зарубежный рынок требует системного подхода: компания должна понимать, что именно в имеющемся у нее активе подлежит юридической защите, какие формы охраны применимы к нему и что именно они защищают, что нужно сделать для того, чтобы защитить объект на территории реализации проекта, и каким образом стратегия защиты актива повлияет на его бюджет и сроки.
Инвентаризация технологии
Первым и важным этапом будет инвентаризация планируемой к экспорту технологии. На этой стадии стоит отделить не подлежащие защите идеи, методы и принципы от их воплощения и технической реализации — последние как раз-таки могут быть защищены при трансфере за рубеж через авторское право, патент, товарный знак или ноу-хау.
Одна технология, как правило, представляет собой не единый объект, а совокупность активов, защищаемых в разных правовых режимах. Например, ИИ-платформа для построения прогностических моделей и оптимизации бурения скважин может содержать следующие объекты: охраняемый авторским правом исходный код программного обеспечения; патентоспособный алгоритм обработки данных; ноу-хау, относящееся к параметрам модели и методикам ее работы; товарный знак, защищающий бренд; и, наконец, базу данных о бурении, защищаемую в качестве объекта смежных прав.
На этапе инвентаризации рекомендуется оценить ограничения на экспорт конкретной технологии. Ряд технологий подпадает под экспортный контроль — в частности, правительством РФ в постановлениях №1299, №1287 и №1284 сформированы списки товаров двойного назначения, микроорганизмов, токсинов, химикатов, оборудования и связанных с ними технологий, в отношении которых применяются меры экспортного контроля. Для экспорта технологий, подпадающих под перечисленные категории, потребуется разрешение уполномоченного государственного органа — например, разрешение ФСТЭК для технологий двойного назначения, при этом условием разрешения может быть наличие во внешнеторговом контракте специальных требований о конечном пользователе технологии и запрете на реэкспорт. Похожий механизм экспортного контроля применяется и в других странах.
Стратегия защиты
При выходе технологии на зарубежный рынок стратегия ее защиты определяется через баланс стоимости и сроков получения правовой охраны (если необходима регистрация), а также возможностями защиты, которая предоставляется тому или иному виду объекта.
К примеру, авторско-правовая защита обычно не требует регистрации, депонирования или уплаты пошлин и в силу наличия ряда международных договоров распространяется на территорию 186 государств мира. Вместе с тем, защищая неприкосновенность формы актива от копирования, такой объект едва ли будет эффективен против появления аналогов: авторское право не защитит ни воплощенные в активе идеи, ни его функциональность. Поэтому более подходящими способами для защиты сущности технологии являются патентная охрана или оформление ноу-хау.
Патент предпочтителен, когда после вывода продукции на рынок содержание технологии может быть исследовано и воспроизведено конкурентами без особого труда. Исключительное право на патент позволяет запретить использовать технологию для изготовления или продажи продукции, но защищает только в тех странах, где получен патент. Кроме того, получение патента обычно занимает два-три года, а размер пошлин стартует от $2 тыс. за одну международную заявку, в дополнение к которым оплачиваются индивидуальные пошлины в каждой интересующей стране, услуги местных патентных поверенных и ежегодные пошлины за поддержание патента в силе. С учетом этого патент необходимо получать на те виды технологий, которые не устареют до момента окупаемости затрат на их создание, и только на рынках сбыта, производства или транзита продукции.
Ноу-хау не требует отдельной регистрации; этот способ эффективен, когда технология скрыта внутри производственного процесса и ее трудно воспроизвести при выводе продукта на рынок. Вместе с тем ноу-хау не дает защиты от независимой разработки или реинжиниринга.
Сотрудничество с зарубежным партнером
Технология часто не может передаваться зарубежному партнеру в «сыром виде» и требует адаптации. Одним из вариантов решения такой задачи является применение гибкой договорной модели, которая позволяет коммерциализировать комплекс элементов, а не отдельные решения. При такой модели право использования охраняемой в целевой стране интеллектуальной собственности можно предоставить по лицензионному договору; знания и опыт сотрудников — по договору оказания инжиниринговых и консультационных услуг по доработке технических решений под требования и особенности локальных рынков и техническое сопровождение эксплуатации технологии. Что касается сырья или оборудования, отсутствующих в стране получателя технологии, то их можно передать по договору поставки. Такой формат хорош в случае достаточной «зрелости» технологии, а партнер, у которого есть клиенты и компетенции, нуждается в ее внедрении.
Другой вариант «упаковки» экспорта — создать с партнером совместное предприятие. Этот формат удобен в ситуациях, когда правообладатель планирует иметь больший контроль за использованием технологии и готов разделить с партнером риски и выгоды. В частности, создание совместного предприятия подходит к ситуациям, когда доработки являются существенными по затратам, технология предполагает многократные испытания в местных условиях, ее применение на локальном рынке требует постоянных консультаций команды партнера или же рынок продукта не сформирован, и стороны хотят вместе работать над долгосрочным ростом бизнеса.
Особенности налогообложения
При выборе формата сотрудничества с зарубежным партнером большое значение имеет налогообложение, правила которого влияют на финансово-экономическую модель проекта. Важно помнить, что налогообложение сделок с интеллектуальной собственностью в большинстве стран имеет особенности, несвойственные экспорту товаров.
Когда компания А из страны N приобретает у российской компании Б лицензию на использование изобретения, ноу-хау или программного обеспечения, то, как правило, законодательство страны N обязывает компанию А удержать из лицензионного вознаграждения налог на доход иностранной компании от этой сделки. СИДН с отдельными странами, как правило, предусматривают пониженные налоговые ставки (к примеру, если компания А является резидентом Аргентины, ставка не может превышать 15%). Но даже при наличии межправительственного соглашения для применения пониженной ставки сторонам, как правило, необходимо выполнить ряд условий — в том числе компании Б с учетом требований зарубежных налоговых органов нужно подтвердить фактическое право на получение дохода, а не транзитное движение денежных средств через компанию в пользу третьего лица. Похожие правила в формате создания совместного предприятия применяются и к дивидендам.
Таким образом, оптимально еще до начала переговоров с зарубежными партнерами разработать стратегию защиты технологии, а на первых этапах переговоров определить целевой формат сотрудничества с учетом технико-коммерческих ожиданий сторон и правил налогообложения. Это позволит правильно сформировать коммерческое предложение и «дорожную карту» подготовки к сделке, а впоследствии избежать разногласий на этапе исполнения договора.
"Review ТЭК и право". Приложение №197от 23.10.2026, стр. 2