Дорогое правосудие и дешевые долги

В связи с этим в последние годы наблюдается устойчивый тренд на развитие медиации как элемента корпоративной культуры и операционной эффективности. Во-первых, в отличие от суда или арбитража, которые по своей природе близки к соревнованию с одним победителем, медиация ориентирована на поиск взаимовыгодного решения. Для бизнеса, где цепочки поставок и долгосрочные отношения критически важны, сохранение партнерства часто ценнее однократной победы в споре. Во-вторых, если решение в суде или арбитраже носит рисковый характер, поскольку зависит от третьей стороны (судьи или арбитра), медиация позволяет сторонам самим формировать условия выхода из конфликта, учитывая не только юридические, но и коммерческие аспекты. И в-третьих, наличие у нотариально удостоверенного медиативного соглашения силы исполнительного документа позволяет кредитору избежать издержек на судебную процедуру. В свою очередь, это открывает огромный потенциал для публичного интереса и освобождения судебной системы от счетных споров. По итогу медиация видится не столько выгодой бизнеса, сколько путем повышения эффективности всей правовой системы.