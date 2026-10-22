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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Review

Дорогое правосудие и дешевые долги

Почему повышение госпошлин не разгрузило арбитражные суды
При высокой ключевой ставке просрочка перестала быть для должника проблемой и превратилась в источник льготного финансирования: пока суд устанавливает очевидное, деньги кредитора работают в обороте, а неустойку, скорее всего, снизят по ст. 333 ГК. Почему повышение госпошлин не лечит эту механику и что способно ее сломать, объясняют эксперты «Газпромнефть Экспертные решения» — руководитель практики коммерческой логистики Илья Белик и директор по правовым вопросам Мария Наконечная.
Илья Белик

Илья Белик

ООО «Газпромнефть Экспертные решения»

Осенью 2024 года государство существенно повысило судебные госпошлины; официальное обоснование реформы сводилось к тому, что ставки не индексировались около 15 лет, а доходы от них покрывали лишь около 5% расходов бюджета на судебную систему. Реформа во многом исходила из допущения, известного в экономическом анализе права как гипотеза «отсечения»: если повысить стоимость подачи иска, социально нежелательные споры прекратятся и суды разгрузятся.
Однако в условиях жесткой денежно-кредитной политики судебный процесс для должника перестал быть издержкой, превратившись в актив с положительной доходностью. Вместо добровольного погашения долга должнику эффективнее использовать средства кредитора, помещенные под судебную процедуру взыскания — и если оборотные средства приносят доходность по ключевой ставке, а неустойка, вероятно, будет снижена судом (ст. 333 ГК РФ), то ожидаемая цена удержания должником средств кредитора может оказаться ниже рыночного кредита, как минимум, на период судебной процедуры.
В такой ситуации рост госпошлины не отсеивает споры, поскольку спор вообще не порождается кредитором, а обусловлен должником и его моделью финансовой деятельности. Как следствие, после явного снижения осенью 2024 года нагрузка на арбитражные суды к середине 2025-го полностью восстановилась, а в первом полугодии 2026-го число споров выросло на 7,6% год к году, вернувшись к уровню 2024-го. При этом, по данным Минэкономразвития, прямые издержки рассмотрения споров по экономике доходят до 200 млрд руб., а совокупные — до 1 трлн руб.
Экономический анализ права предлагает концентрировать процессуальные издержки на том, чье поведение обусловливает спор. Между тем в текущий реалиях именно кредитор авансирует и прямые издержки на госпошлину и судебные расходы, и отвлеченный капитал (поскольку долг в течение судебной процедуры выводится из оборота без возмещения альтернативной доходности), и издержки на риск (например, в связи со снижением неустойки по ст. 333 ГК РФ или судебных расходов). Издержки же должника асимметрично малы, как минимум, пока суд не объявит решение по существу спора.
Мария Наконечная

Мария Наконечная

ООО «Газпромнефть Экспертные решения»

Таким образом, в модели судопроизводства наблюдается встроенный институт субсидирования просрочки. Долг не токсичен для должника — он выгоден. Добровольное погашение рационально лишь для репутационно-чувствительного бизнеса; для всех остальных оптимальная стратегия — дождаться иска, заявить о снижении неустойки и получить рассрочку. Подобную модель экономист Люциан Бебчук охарактеризовал «инструментом торга в тени закона»: должник покупает время, которое кредитор вынужден продавать по заниженной цене, поскольку альтернативы еще хуже.
По итогу суд перестает быть площадкой разрешения социальных конфликтов, превращаясь в институт принудительной сверки расчетов, а дорогой ресурс судьи расходуется на установление сальдо по текущим расчетам между сторонами и решение вопросов арифметики (так называемые счетные дела). Если отыскать в счетном деле хотя бы частный интерес (определенность в правоотношениях между кредитором и должником), то с точки зрения публичного интереса ценность в любом случае будет отрицательной: решение по сальдо расчетов не создает новой нормы для будущих дел, не восполняет регуляторные пробелы и не корректирует поведение других должников — процесс представляет собой чистую трансакционную потерю, которую рост пошлины лишь перераспределяет в пользу породившей спор стороны. Понимание этой механики смещает фокус с реактивного взыскания на превентивное управление рисками, где ключевым становится улавливание сигнала о том, что контрагент может поддаться искушению использовать неоплату как доступ к льготному финансированию.
В связи с этим в последние годы наблюдается устойчивый тренд на развитие медиации как элемента корпоративной культуры и операционной эффективности. Во-первых, в отличие от суда или арбитража, которые по своей природе близки к соревнованию с одним победителем, медиация ориентирована на поиск взаимовыгодного решения. Для бизнеса, где цепочки поставок и долгосрочные отношения критически важны, сохранение партнерства часто ценнее однократной победы в споре. Во-вторых, если решение в суде или арбитраже носит рисковый характер, поскольку зависит от третьей стороны (судьи или арбитра), медиация позволяет сторонам самим формировать условия выхода из конфликта, учитывая не только юридические, но и коммерческие аспекты. И в-третьих, наличие у нотариально удостоверенного медиативного соглашения силы исполнительного документа позволяет кредитору избежать издержек на судебную процедуру. В свою очередь, это открывает огромный потенциал для публичного интереса и освобождения судебной системы от счетных споров. По итогу медиация видится не столько выгодой бизнеса, сколько путем повышения эффективности всей правовой системы.

"Review ТЭК и право". Приложение №197

от 23.10.2026, стр. 3
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