AFP: Пекин не консультировался с Киевом при составлении плана по урегулированию конфликта на Украине

Правительство Китая не проводило консультаций с Киевом при подготовке своего плана для завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни один план по урегулированию не должен выходить за «красные линии». «Красные линии — это принципы устава ООН, в том числе соблюдение территориальной целостности Украины»,— приводит слова чиновника AFP.

На прошлой неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И сообщил о наличии у Китая мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. В ходе своего визита в Москву Ван И отметил, что Китай продолжит занимать «справедливую позицию» в этом вопросе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Ван И поделился с ним ключевыми пунктами плана. Его подробности не разглашаются. Ожидается, что документ представят 24 февраля.

Милена Костерева