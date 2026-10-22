Юрист в мегапроекте

Проектные команды часто ожидают, что юрист согласует решение, влекущее риски для компании. Как проектные консультанты, мы часто сталкиваемся с желанием бизнеса, например, предоставить контрагенту аванс без обеспечения и блокировать тем самым согласование соответствующего договора. В командах, отводящих юристу роль согласователя, такие истории обычно заканчиваются тем, что срок заключения важного договора критически переносится «вправо» (на период переговоров для согласования дополнительных условий), что чревато для компании многомиллионными убытками. Если бы юрист участвовал в этой задаче с самого начала — к примеру, на этапе формирования условий для участников тендера (а отличный юрист еще на самом старте обсудил бы с лидером проекта запрет на авансирование без обеспечения), компания не потеряла бы ни время, ни деньги и сразу обозначила участникам необходимость предоставления банковской гарантии или другого обеспечения. Ведь когда юрист перестает быть просто согласующим, а становится соавтором решений и делит с командой ответственность за их принятие — это и есть командная работа бизнеса и юриста.