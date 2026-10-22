Бизнес и фриланс ищут баланс

Так каким же образом ФНС и Роструд работают с теневой занятостью? Сегодня ФНС видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 тыс. (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход. С точки зрения ФНС работодателям не запрещено работать с фрилансерами, но им следует обращать внимание на ряд индикаторов, сигнализирующих о риске. К примеру, если организация за 12 месяцев взаимодействовала более чем с десятью самозанятыми, среднемесячный доход которых превысил 20 тыс. руб., и средняя продолжительность их работы составила более трех месяцев, то ФНС передает сведения в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Комиссии, в свою очередь, информируют о данных ситуациях Роструд. Это ведомство заинтересуется информацией, если самозанятые или ИП ранее являлись сотрудниками компании, если, по данным центра занятости и СФР, имеются расхождения о трудовой деятельности, наблюдается несоответствие численности объему услуг, резкое снижение среднесписочной численности в компании, заключение трудовых договоров на неполный день или уплата страховых взносов с заработной платы ниже МРОТ.