Бизнес и фриланс ищут баланс
Где заканчивается услуга и начинается трудовая функция
Современному бизнесу нужны узкопрофильные специалисты, предпочитающие фриланс, но, заключая договоры ГПХ с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, компании попадают в зону повышенного регуляторного внимания. При этом требования к оформлению и организации работы с фрилансерами становятся все строже, а ошибка бизнеса может обернуться переквалификацией отношений в трудовые и доначислением налогов и взносов. Руководитель практики трудовых отношений «Газпромнефть Экспертные решения» Екатерина Сиволапова разбирает, какие обстоятельства привлекают внимание проверяющих, как их оценивают суды и что бизнесу стоит предусмотреть в договорах и рабочих процессах.
Трудовые отношения означают личное выполнение трудовой функции под управлением и контролем работодателя с подчинением его внутренним правилам, и оформление с фрилансерами договоров гражданско-правового характера допустимо, пока этих признаков нет. Однако суды и надзорные органы сегодня внимательно проверяют, что приобретает компания в результате труда фриланс-специалиста — результат или рабочее время. Показательным стало дело, рассмотренное в 2025 году Верховным судом РФ, по которому ФНС переквалифицировала 78 договоров с самозанятыми в трудовые и взыскала с ИП более 5 млн руб. (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 3 февраля 2025 года №309-ЭС24-20306 по делу №А7620897/2023).
Так каким же образом ФНС и Роструд работают с теневой занятостью? Сегодня ФНС видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 тыс. (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход. С точки зрения ФНС работодателям не запрещено работать с фрилансерами, но им следует обращать внимание на ряд индикаторов, сигнализирующих о риске. К примеру, если организация за 12 месяцев взаимодействовала более чем с десятью самозанятыми, среднемесячный доход которых превысил 20 тыс. руб., и средняя продолжительность их работы составила более трех месяцев, то ФНС передает сведения в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Комиссии, в свою очередь, информируют о данных ситуациях Роструд. Это ведомство заинтересуется информацией, если самозанятые или ИП ранее являлись сотрудниками компании, если, по данным центра занятости и СФР, имеются расхождения о трудовой деятельности, наблюдается несоответствие численности объему услуг, резкое снижение среднесписочной численности в компании, заключение трудовых договоров на неполный день или уплата страховых взносов с заработной платы ниже МРОТ.
Проверяющие также обращают внимание на наличие в документах постоянных пропусков на объекты, журналы прихода-ухода, графики отпусков, приказы о командировках, расчетные листки, договоры о полной материальной ответственности, выплаты как единственный источник дохода, устойчивый и длительный характер отношений, подчиненность и зависимость труда. И при наличии перечисленных «флажков» отсутствие соответствующей должности в штатном расписании не защитит от их внимания.
Судебная практика — в частности, Постановление 7 ААС от 3 июня 2024 года №07АП-3055/2024 по делу №А27-14857/2023, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 апреля 2021 года №Ф01-851/2021 по делу №А43-11502/2020 — свидетельствует о том, что суды не признают наличие трудовых отношений в следующих случаях: если в договорах определен перечень или виды услуг, срок их выполнения; если договоры не обязывают соблюдать режим работы и отдыха, подчиняться регламентам организации, в них нет положений об оплате больничного, иных соцгарантиях; если договоры заключены на определенный срок, исполнитель обязан создать своими силами все условия для оказания услуг, а цена носит договорной характер и при ее определении не учитывались тарифные ставки и оклады; если вознаграждение выплачивали по акту и в разное время, а в договорах нет времени начала и окончания оказания услуг, длительности рабочего дня.
В других случаях (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26 сентября 2022 года №Ф10 4373/2022 по делу №А14-10352/2021, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 сентября 2022 года №Ф08-9139/2022 по делу №А63-14683/2021) суды признают наличие трудовых отношений, если совокупно присутствует ряд следующих признаков: физическое лицо лично выполняло работу; в договорах указали не разовое задание, а работы определенного рода; сроки работ и договора совпадали; работы носили систематический характер; исполнитель трудился на объекте заказчика; в договорах не было конкретного объема работ; значение имела трудовая функция, а работодатель обеспечивал условия труда и контролировал.
Отношения, признанные трудовыми, считаются возникшими со дня фактического допуска к работе, а уже следом идут доначисления и административная ответственность. Однако для крупной компании гораздо важнее другое — одно подобное решение суда становится прецедентом для всех однотипных договоров, поэтому линию защиты стоит выстраивать заранее. В документах должны быть видны результат (задание, объем, срок, акт с итогом) и самостоятельность исполнителя. В проектах, требующих постоянной занятости исполнителей, надежнее использовать следующие трудовые инструменты: совмещение, совместительство, ввод штатных единиц под реализацию проектов, заключение с работниками срочных трудовых договоров, сокращение штатных единиц и аутстаффинг.
Закон не ограничивает ни срок, ни формат работы с фрилансерами — он запрещает только подмену трудовых отношений, и граница проходит по одному вопросу: покупает компания результат работы или же распоряжается рабочим временем физического лица.
В качестве страховки компании лучше составить своеобразный чек-лист для договоров гражданско-правового характера, который защитит от ошибок и последующего внимания регуляторов. Предметом такого договора должны выступать описание услуги или результата с конкретным техническим заданием, в документе должны четко определяться сроки и объем выполняемых работ. Оплату следует привязать к объему и принимать по акту, без окладов и зарплаты два раза в месяц вместе со штатными работниками. Способ, время и место выбирает исполнитель, допустимо привлекать к выполнению работы третьих лиц. В таком договоре не должна отражаться подчиненность правилам внутреннего трудового распорядка и локальным актам, должностным инструкциям, в нем не должно быть табелей, отпусков, премий, больничных, ссылок на поручения, формулировок «работник-работодатель», материальной ответственности, упоминания расчетных листков. Пункты о промбезопасности корректнее будет вынести в отдельное приложение.
"Review ТЭК и право". Приложение №197от 23.10.2026, стр. 4