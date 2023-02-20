События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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По итогам 2022 года средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ составила 2,3 млн руб. и выросла на 20% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Мосгордума рассмотрит проект обращения к мэру Москвы Собянину о замене автопарка мэрии на отечественные модели, прежде всего на «Москвич 3». Завод «Москвич» будет поставлять автомобили для служб такси и сервиса каршеринга. Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд в Белоруссию. Российский рынок автомобилей с пробегом впервые с осени 2021 года показал рост. В 2022 году рынок спецтехники в России сократился на 33%, а по основным сегментам и вовсе откатился к уровню 2018 года. Иранские автомобили пока не сертифицированы в России, из-за чего их поставки в страну невозможны. Поставки японских подержанных авто выросли на треть в 2022 году.

День 361-й. 19 февраля. Воскресенье

19.02.2023 17:56

В ходе расследования теракта на Крымском мосту 8 октября подтверждена версия о том, что к его организации причастны украинские спецслужбы.

19.02.2023 16:40

Российский рынок автомобилей с пробегом впервые с осени 2021 года показал рост. «У покупателя нет денег на новую машину, да и выбора особого нет, так что он идет на рынок автомобилей с пробегом и выбирает то, что есть», — пояснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

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Среди самых популярных на вторичном рынке — машины российских и азиатских марок: 22% сделок были совершены с Lada. На японскую Toyota пришлось 12%, за ней идут южнокорейские Hyundai и Kia. Замкнул первую пятерку Nissan.

19.02.2023 13:08

Автомобили и спецсредства на общую сумму 150 млн руб. отправлены из Ростова-на-Дону в зону специальной военной операции, сообщили представители Общероссийского народного фронта. Имущество приобретено на деньги, собранные россиянами в преддверии Дня защитника Отечества 23 Февраля.

День 360-й. 18 февраля. Суббота

18.02.2023 19:26

Россияне пока не слишком активно покупают «Москвичей» у дилеров. По данным агентства «Автостат», за январь продано три десятка машин. В их числе три электрокара.

18.02.2023 19:26

«Замены автопарка на те машины, которые производятся локально уже были. Продукцию же нужно куда-то сбывать, значит, будут распределять подведомственным организациям. В Москве то же самое было, когда производили автомобили "Бычок". Юрий Лужков именно так и делал. Были определенные льготы, но муниципальные предприятия по большей части заставляли покупать эти машины», — прокомментировал ситуацию с предложением заменить российскими машинами иномарки в автопарке столичного правительства ведущий телеканала «Авто24» Вячеслав Субботин.

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День 359-й. 17 февраля. Пятница

17.02.2023 18:34

Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд в Белоруссию. Решение принято в ответ на закрытие Польшей с 10 февраля автодорожного пункта пропуска «Бобровники», Варшава закрыла его, ссылаясь на соображения госбезопасности.

17.02.2023 08:32

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки, которые разрешают передавать конфискованные у пьяных водителей машины в пользу правительства Украины.

День 358-й. 16 февраля. Четверг

16.02.2023 10:06

По итогам 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,3 млн руб. и выросла на 20% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Как отмечают аналитики, в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла почти 2 млн руб., а с 2014 года этот показатель вырос в 2,4 раза, с 1 млн руб.

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День 357-й. 15 февраля. Среда

15.02.2023 19:04

КамАЗ в июне 2023 года запустит коммерческие беспилотные перевозки грузов по трассе М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург.

15.02.2023 01:03

Мосгордума в среду рассмотрит проект обращения к мэру Москвы Сергею Собянину о замене автопарка мэрии на отечественные модели, прежде всего на новый кроссовер «Москвич 3». Подготовивший обращение депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») ранее уже отправлял подобное письмо мэру от своего имени. По мнению депутата, в условиях санкций у его идеи гораздо больше шансов на реализацию, чем у провалившегося в конце 1990-х проекта пересаживания чиновников на «Волги».

День 356-й. 14 февраля. Вторник

14.02.2023 19:18

В 2022 году рынок спецтехники в России сократился на 33%, а по основным сегментам и вовсе откатился к уровню 2018 года. Санкции не только ограничили поставки европейской и японской техники, но и сократили линейку предложения отечественных игроков.

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14.02.2023 16:27

Под брендом Aurus могут начать выпуск мебели, предметов интерьера, одежды и парфюма. Об этом сообщил директор центра операционного центра маркетинга головной компании Aurus — ФГУП «НАМИ» — Дамир Каримов. «Мы рассматриваем достаточно большое количество направлений деятельности. Это и предметы интерьера, может быть мебель, это могут быть какие-то аксессуары, одежда, те же самые солнцезащитные очки, часы, парфюм. На самом деле, идей достаточно большое количество»,— рассказал господин Каримов.

14.02.2023 15:34

Компания Great Wall назвала стоимость внедорожника Tank 300 на российском рынке. В России модель будет представлена в двух комплектациях — Adventure и Premium — стоимость 3,7 млн руб. и 4 млн руб. соответственно.

14.02.2023 12:25

Завод «Москвич» будет поставлять автомобили для служб такси и сервиса каршеринга, сообщает телеграм-канал мэра Москвы Сергей Собянин.

«Завод "Москвич" и группа компании "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год. 3 тыс. автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», — сообщил господин Собянин.

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14.02.2023 08:36

Иранские автомобили пока не сертифицированы в России, из-за чего их поставки в страну невозможны, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Замглавы министерства Альберт Каримов говорил, что иранские автопроизводители интересуются российским рынком. «Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг не поступало соответствующих запросов»,— рассказали в министерстве.

14.02.2023 00:57

Банк России может впервые ввести прогрессивную шкалу требований к капиталу для страховых компаний с высокой долей в сегменте ОСАГО. По мнению регулятора, это поможет защитить потребителей и сохранить финансовую устойчивость сегмента. Участники рынка отмечают, что страховщики будут вынуждены искусственно занижать свою долю. Кроме того, новые требования накладывают серьезные ограничения на использование перестраховочного пула.

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День 355-й. 13 февраля. Понедельник

13.02.2023 21:54

«AliExpress Россия» не планирует напрямую поставлять запчасти автомобилей международных брендов в Россию. В маркетплейсе заверили, что только предоставляют платформу для других продавцов и не планируют заниматься продажей автозапчастей.

13.02.2023 20:59

Поставки японских подержанных авто выросли на треть в 2022 году, сообщили в Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей. Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser.

13.02.2023 09:48

За 2022 год в Россию из Японии было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом. Это почти на 32% больше по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA). «Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом»,— добавил представитель JUMVEA. По его словам, сейчас объемы поставок японских подержанных машин в Россию снижаются. С чем это связано, в ассоциации не уточнили.

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13.02.2023 00:41

Власти РФ совместно с участниками рынка микроэлектроники пытаются найти новые пути развития для отечественных дизайн-центров, которые из-за санкций не могут выпускать современные чипы на зарубежных фабриках. Одним из направлений может стать разработка электроники для автокомпонентов. Российские автозаводы подтверждают, что дефицит деталей, вызванный как глобальной нехваткой специализированных чипов, так и санкциями, сохраняется. Пока частично проблема решается за счет китайских партнеров отечественных автопроизводителей и поставок из дружественных стран, уточняют участники рынка.

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