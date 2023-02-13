«AliExpress Россия» не будет напрямую поставлять в страну автозапчасти международных брендов

«AliExpress Россия» не планирует напрямую поставлять запчасти автомобилей международных брендов в Россию. В маркетплейсе заверили, что только предоставляют платформу для других продавцов и не планируют заниматься продажей автозапчастей.

«AliExpress является классическим маркетплейсом и предоставляет площадку для продавцов. Продажей автозапчастей на платформе по всему миру, не только в России, занимается большое количество компаний из Китая. ''AliExpress Россия'' не занимается и не планирует заниматься прямыми продажами автомобильных деталей указанных брендов российским потребителям»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе «AliExpress Россия».

Ранее созданный бывшими журналистами «Ведомостей» медиапроект Vpost cообщал, что «AliExpress Россия» получила более десятка российских сертификатов соответствия на запчасти международных брендов, чтобы ввозить детали в cтрану. Издание также отмечало, что запчасти для испытаний маркетплейс ввез в Россию в августе 2022 года.

Лусине Баласян