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Коммерсантъ FM
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Москва и «Москвичи»

Мосгордума рассмотрит обращение к Сергею Собянину о замене автопарка мэрии

Мосгордума в среду рассмотрит проект обращения к мэру Москвы Сергею Собянину о замене автопарка мэрии на отечественные модели, прежде всего на новый кроссовер «Москвич 3». Подготовивший обращение депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») ранее уже отправлял подобное письмо мэру от своего имени; в полученном от управделами мэрии ответе говорилось только о возможном использовании электромобилей. По мнению депутата, в условиях санкций у его идеи гораздо больше шансов на реализацию, чем у провалившегося в конце 1990-х проекта пересаживания чиновников на «Волги». Впрочем, некоторые коллеги господина Митрохина по МГД усомнились в целесообразности его предложения.

Сергей Митрохин надеется, что его предложение пересадить столичных чиновников на «Москвичи» получит поддержку свыше

Сергей Митрохин надеется, что его предложение пересадить столичных чиновников на «Москвичи» получит поддержку свыше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Митрохин надеется, что его предложение пересадить столичных чиновников на «Москвичи» получит поддержку свыше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В своем личном обращении к мэру в ноябре 2022 года Сергей Митрохин отмечал, что, «как москвич», гордится тем, что его родной город «возвращает себе общероссийское лидерство в сфере индустриального развития», но успех нуждается в закреплении, а «возрожденная автомобильная отрасль Москвы — во всемерной государственной поддержке». В качестве одной из таких мер «яблочник» предложил «поэтапное обновление автопарка мэрии Москвы» путем полной замены иномарок на «отечественные модели», прежде всего на новый кроссовер «Москвич 3». У господина Митрохина «нет никаких сомнений» в том, что члены правительства, депутаты и иные сотрудники городских структур, пользующиеся служебным автотранспортом, «горячо поддержат» его инициативу».

В ответе заместителя управляющего делами мэра и правительства Москвы Андрея Березина (“Ъ” с ним ознакомился) отмечается, что в настоящее время подведомственные мэрии организации проводят мероприятия «по созданию и тестированию инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автомобилей с электрическим двигателем», а по итогам этой работы будет «рассмотрен вопрос определения объемов потребности в электромобилях». О возможности замены служебных иномарок «Москвичами» в ответе мэрии ничего сказано не было, и господин Митрохин решил повторить обращение к мэру уже от имени Мосгордумы.

Автомобиль «Москвич» выпускает одноименный столичный завод (до 2022 года — «Рено Россия»). В мае 2022 года российские активы Renault перешли в госсобственность РФ, а завод передали под контроль правительства Москвы, которое вскоре объявило о возобновлении выпуска «Москвичей». В ноябре 2022 года было запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3» (стоимостью от 1,97 млн руб.). В 2023 году власти планируют выйти на уровень выпуска 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. электрокаров «Москвич 3е» (3,5 млн руб.). Согласно опубликованной документации, оба авто являются вариантом китайского JAC JS4. Агентство «Автостат» сообщало, что в декабре 2022 — январе 2023 года было продано 36 «Москвичей». Вице-мэр столицы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” ранее говорил, что многие члены городского правительства рассматривают «Москвичи» для поездок на работу, а Центр организации дорожного движения задумывается о замене «"парконов" с камерами на базе Hyundai Solaris» на «Москвичи».

Проект обращения МГД планирует рассмотреть в среду, 15 февраля, но его принятие возможно только если документ поддержат депутаты от «Единой России» (ЕР) и лояльного к мэрии объединения «Моя Москва». Лидеры фракции ЕР Степан Орлов и «Моей Москвы» Елена Николаева на вопросы “Ъ” о будущем голосовании не ответили.

Сам Сергей Митрохин говорит, что рассчитывает на поддержку ЕР, КПРФ и «Справедливой России», потому что «все они говорят о поддержке отечественного производителя и отказе от иностранной продукции в условиях санкций». По оценке депутата, сейчас идея о переходе на отечественный автопром более реализуема, чем в 1997 году (тогда вице-премьер Борис Немцов предлагал пересадить всех чиновников на «Волги»), поскольку тогда не было санкций, проблем с комплектующими и скачка цен. «Тогда иномарки были в свободном доступе. А сейчас что будет после того, как парк выйдет из строя? Надо готовиться уже сейчас»,— пояснил “Ъ” господин Митрохин.

Фракции «Справедливой России» и «Яблока» обращение поддержат, сообщили “Ъ” их лидеры Магомет Яндиев и Максим Круглов. В то же время внефракционный депутат, зампред МГД Андрей Медведев заявил “Ъ”, что не видит в предложении Сергея Митрохина экономически обоснованной логики: «Автопарк, скажем, Мосгордумы — это Toyota Camry российской сборки. В мэрии таких машин тоже очень много. То есть поменять японскую машину российской сборки на китайскую машину российской сборки, которая продается под нашим брендом?» Вице-спикер при этом говорит, что «однозначно поддержал бы» «более внятное и экономически обоснованное предложение, которое позволило бы загрузить работой завод "Москвич"» — но в целом ему «все равно, какая у кого служебная машина», потому что сам он ездит за рулем собственного автомобиля и служебной машиной почти не пользуется. Вряд ли поддержит идею господина Митрохина и фракция КПРФ: как заявил “Ъ” ее лидер Николай Зубрилин, коммунисты скорее предложат пересадить представителей органов власти на уазики: «Времена сейчас серьезные, и стоит задуматься об универсальном автомобиле как для городской эксплуатации, так и в условиях пересеченной местности. Для этого есть подходящий и удобный в эксплуатации автомобиль УАЗ-469».

Отметим, эксплуатацией легковых автомобилей структур столичной мэрии и Мосгордумы занимается ГБУ Москвы «Автохозяйство» (ранее ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы»). В последний раз оно производило закупки легковых автомобилей в 2020 году, опубликовав тендер на приобретение 58 машин за 99,6 млн руб. В документации не указывались марка и модель (это запрещено законодательством), но, судя по габаритам и техническим характеристикам, речь шла о Toyota Camry XV70. Структуры мэрии используют не только приобретенные, но и арендованные автомобили: в декабре 2022 года городской департамент труда и соцзащиты и его подведомственная дирекция разместили тендер на аренду легковых автомобилей в 2023–2024 годах на сумму 542 млн руб.

Елена Рожкова, Александр Воронов

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