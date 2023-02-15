Москва и «Москвичи»

Мосгордума в среду рассмотрит проект обращения к мэру Москвы Сергею Собянину о замене автопарка мэрии на отечественные модели, прежде всего на новый кроссовер «Москвич 3». Подготовивший обращение депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») ранее уже отправлял подобное письмо мэру от своего имени; в полученном от управделами мэрии ответе говорилось только о возможном использовании электромобилей. По мнению депутата, в условиях санкций у его идеи гораздо больше шансов на реализацию, чем у провалившегося в конце 1990-х проекта пересаживания чиновников на «Волги». Впрочем, некоторые коллеги господина Митрохина по МГД усомнились в целесообразности его предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Митрохин надеется, что его предложение пересадить столичных чиновников на «Москвичи» получит поддержку свыше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Митрохин надеется, что его предложение пересадить столичных чиновников на «Москвичи» получит поддержку свыше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В своем личном обращении к мэру в ноябре 2022 года Сергей Митрохин отмечал, что, «как москвич», гордится тем, что его родной город «возвращает себе общероссийское лидерство в сфере индустриального развития», но успех нуждается в закреплении, а «возрожденная автомобильная отрасль Москвы — во всемерной государственной поддержке». В качестве одной из таких мер «яблочник» предложил «поэтапное обновление автопарка мэрии Москвы» путем полной замены иномарок на «отечественные модели», прежде всего на новый кроссовер «Москвич 3». У господина Митрохина «нет никаких сомнений» в том, что члены правительства, депутаты и иные сотрудники городских структур, пользующиеся служебным автотранспортом, «горячо поддержат» его инициативу».

В ответе заместителя управляющего делами мэра и правительства Москвы Андрея Березина (“Ъ” с ним ознакомился) отмечается, что в настоящее время подведомственные мэрии организации проводят мероприятия «по созданию и тестированию инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автомобилей с электрическим двигателем», а по итогам этой работы будет «рассмотрен вопрос определения объемов потребности в электромобилях». О возможности замены служебных иномарок «Москвичами» в ответе мэрии ничего сказано не было, и господин Митрохин решил повторить обращение к мэру уже от имени Мосгордумы.

Автомобиль «Москвич» выпускает одноименный столичный завод (до 2022 года — «Рено Россия»). В мае 2022 года российские активы Renault перешли в госсобственность РФ, а завод передали под контроль правительства Москвы, которое вскоре объявило о возобновлении выпуска «Москвичей». В ноябре 2022 года было запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3» (стоимостью от 1,97 млн руб.). В 2023 году власти планируют выйти на уровень выпуска 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. электрокаров «Москвич 3е» (3,5 млн руб.). Согласно опубликованной документации, оба авто являются вариантом китайского JAC JS4. Агентство «Автостат» сообщало, что в декабре 2022 — январе 2023 года было продано 36 «Москвичей». Вице-мэр столицы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” ранее говорил, что многие члены городского правительства рассматривают «Москвичи» для поездок на работу, а Центр организации дорожного движения задумывается о замене «"парконов" с камерами на базе Hyundai Solaris» на «Москвичи».

Проект обращения МГД планирует рассмотреть в среду, 15 февраля, но его принятие возможно только если документ поддержат депутаты от «Единой России» (ЕР) и лояльного к мэрии объединения «Моя Москва». Лидеры фракции ЕР Степан Орлов и «Моей Москвы» Елена Николаева на вопросы “Ъ” о будущем голосовании не ответили.

Сам Сергей Митрохин говорит, что рассчитывает на поддержку ЕР, КПРФ и «Справедливой России», потому что «все они говорят о поддержке отечественного производителя и отказе от иностранной продукции в условиях санкций». По оценке депутата, сейчас идея о переходе на отечественный автопром более реализуема, чем в 1997 году (тогда вице-премьер Борис Немцов предлагал пересадить всех чиновников на «Волги»), поскольку тогда не было санкций, проблем с комплектующими и скачка цен. «Тогда иномарки были в свободном доступе. А сейчас что будет после того, как парк выйдет из строя? Надо готовиться уже сейчас»,— пояснил “Ъ” господин Митрохин.

Фракции «Справедливой России» и «Яблока» обращение поддержат, сообщили “Ъ” их лидеры Магомет Яндиев и Максим Круглов. В то же время внефракционный депутат, зампред МГД Андрей Медведев заявил “Ъ”, что не видит в предложении Сергея Митрохина экономически обоснованной логики: «Автопарк, скажем, Мосгордумы — это Toyota Camry российской сборки. В мэрии таких машин тоже очень много. То есть поменять японскую машину российской сборки на китайскую машину российской сборки, которая продается под нашим брендом?» Вице-спикер при этом говорит, что «однозначно поддержал бы» «более внятное и экономически обоснованное предложение, которое позволило бы загрузить работой завод "Москвич"» — но в целом ему «все равно, какая у кого служебная машина», потому что сам он ездит за рулем собственного автомобиля и служебной машиной почти не пользуется. Вряд ли поддержит идею господина Митрохина и фракция КПРФ: как заявил “Ъ” ее лидер Николай Зубрилин, коммунисты скорее предложат пересадить представителей органов власти на уазики: «Времена сейчас серьезные, и стоит задуматься об универсальном автомобиле как для городской эксплуатации, так и в условиях пересеченной местности. Для этого есть подходящий и удобный в эксплуатации автомобиль УАЗ-469».

Отметим, эксплуатацией легковых автомобилей структур столичной мэрии и Мосгордумы занимается ГБУ Москвы «Автохозяйство» (ранее ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы»). В последний раз оно производило закупки легковых автомобилей в 2020 году, опубликовав тендер на приобретение 58 машин за 99,6 млн руб. В документации не указывались марка и модель (это запрещено законодательством), но, судя по габаритам и техническим характеристикам, речь шла о Toyota Camry XV70. Структуры мэрии используют не только приобретенные, но и арендованные автомобили: в декабре 2022 года городской департамент труда и соцзащиты и его подведомственная дирекция разместили тендер на аренду легковых автомобилей в 2023–2024 годах на сумму 542 млн руб.

Елена Рожкова, Александр Воронов