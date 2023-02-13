Дизайн-центры выводят на трассу

Власти РФ совместно с участниками рынка микроэлектроники пытаются найти новые пути развития для отечественных дизайн-центров, которые из-за санкций не могут выпускать современные чипы на зарубежных фабриках. Одним из направлений может стать разработка электроники для автокомпонентов. Российские автозаводы подтверждают, что дефицит деталей, вызванный как глобальной нехваткой специализированных чипов, так и санкциями, сохраняется. Пока частично проблема решается за счет китайских партнеров отечественных автопроизводителей и поставок из дружественных стран, уточняют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ”, близких к дизайн-центрам и правительству, представители профильных министерств и топ-менеджеры российских разработчиков микроэлектроники обсуждают стратегию разработки и производства в РФ автокомпонентов (контроллеры, датчики, модули управления, сенсорные системы и т. д.). Один из собеседников “Ъ” уточняет, что в работе участвуют аналитики Б1 (бывшее российское подразделение Ernst & Young). В Б1 отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минпромторгу, подтверждает, что проектирование и выпуск компонентов в России — «одна из возможных моделей в условиях санкций и глобального дефицита автоэлектроники». По его словам, дизайн-центры должны в ближайшее время завершить подготовку соответствующих планов с учетом нужд автозаводов. Источник “Ъ” добавляет, что сертификация таких компонентов «занимает время, поэтому планы долгосрочные».

В «Микроне» признают, что автоэлектроника — «перспективное направление», а завод имеет сертификат IATF 16949 (стандарт для систем управления качеством поставщиков в автомобильной промышленности) и «уже освоенные компоненты для систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов». В компании утверждают, что «есть возможность расширения номенклатуры, но нужно соответствующее развитие потребителей в автопроме».

Для выпуска автокомпонентов будет достаточно производственных линий с уже освоенными российскими заводами нормами 90 нм, говорит директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев. Однако, полагает он, «с учетом загруженности российских полупроводниковых фабрик серийный выпуск таких компонентов может начаться в 2024–2025 годах».

Нехватка электронных компонентов продолжает влиять на производство автомобилей во всем мире, говорят российские производители. «В России проблема усугубляется санкционным давлением, а также решением некоторых поставщиков, к примеру Bosch, покинуть российский рынок»,— отмечают на АвтоВАЗе. В 2022 году концерн локализовал более 200 компонентов, часть из которых — электронные, «также часть компонентов была замещена аналогами из дружественных стран», говорят на АвтоВАЗе.

В «Моторинвесте» (выпускает Evolute) говорят, что сейчас проблем с компонентной базой в производстве электромобилей не испытывают. «В производстве участвует наш технологический партнер из КНР»,— отмечают там. Дальнейшая же локализация позволит использовать компоненты российского производства и «даст импульс» увеличению объема производства комплектующих, обеспечив более доступные цены, считают в компании. Источник “Ъ” в другом автоконцерне добавляет, что без электронных компонентов невозможно совершенствовать ключевые узлы автомобилей, «нужно базироваться на гарантированных решениях, а не на ресорсинге, который не дает гарантий ни по стоимости, ни по долгосрочности, ни по ориентированности на нужды автопрома РФ».

Между тем российский автопром и автомобильный рынок и сами находятся в глубоком кризисе, и его потребностей может оказаться просто недостаточно для развития выпуска компонентов. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2022 году упали на 58,8%, до 687,4 тыс. машин. Производство легковых автомобилей в стране, по данным Росстата, упало еще сильнее — на 67%, до исторического минимума 450 тыс. машин.

Даже при восстановлении до уровня 2021 года автопрому РФ требуется около 20 млн электронных блоков управления (двигателя, коробки передач, подвески, кузова, телематики), отмечает господин Корначев. «Серийность электронных компонентов в зависимости от типа изделий составляет от десятков миллионов (для процессоров и печатных плат) до миллиардов единиц (у конденсаторов и резисторов) в год»,— говорит он.

Никита Королев, Ольга Никитина