Поставки японских машин с пробегом в Россию выросли на 32% в 2022 году

За 2022 год в Россию из Японии было поставлено более 213,5 тыс. машин с пробегом. Это почти на 32% больше по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил ТАСС представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

По ее данным, самым большим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. «Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом»,— добавил представитель JUMVEA.

По его словам, сейчас объемы поставок японских подержанных машин в Россию снижаются. С чем это связано, в ассоциации не уточнили.

ФТС сообщала, что в 2022 году в РФ через Владивосток было ввезено почти 200 тыс. подержанных машин, что превысило продажи новых Lada на внутреннем рынке. В основном речь шла о поставках из Японии. При этом аналитики говорили о падении доли этого направления в общем объеме импорта из-за ввоза машин с пробегом из Кореи, а также иномарок через Белоруссию и Казахстан.

Подробности — в материале «Ъ» «Авторынок уезжает в нулевые».

Лаура Кеффер