«Москвич» подастся в такси

Сервисы каршеринга и такси решили пополнить свои парки автомобилями «Москвич». О поставках со столичным заводом договорились «Яндекс» и «Ситимобил». Агрегаторы такси планируют закупить около 5 тыс. машин до конца года. «Москвичи», как ожидается, будут доступны пользователям весной. Зачем участникам рынка понадобилось такое обновление парков? И будут ли российские машины пользоваться спросом у клиентов сервисов? Выяснял Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство «Москвичей» началось на бывшем заводе Renault после ухода концерна из России. Сама модель — почти точная копия китайского кроссовера JAC. Первым с конвейера сошел «Москвич 3» с бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 150 лошадиных сил, а за ним — электромобиль. Кроссоверы поступили в продажу еще в конце декабря, и почти сразу в социальных сетях они получили новое название «адские колесницы». Пользователи жалуются на его комплектацию и высокую стоимость, которая, стартует от 2 млн руб.

Однако агрегаторам такси, напротив, «Москвичи» показались привлекательными. Так, например, «Ситимобил» уже предварительно договорился с заводом о поставке 2 тыс. автомобилей в 2023 году, а «Яндекс Go» ждет от компании более 3 тыс. машин. Теперь, по словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, российский кроссовер может стать серьезным конкурентом для иномарок:

«"Москвич 3" — это прямой конкурент таким автомобилям, как Chery Tiggo 4 Pro или Hyundai Creta. По основным параметрам они тоже очень близки — вместимость, плавность хода, комфорт, технические характеристики. По оснащению салона это примерно та же самая Creta, то есть эта машина ничуть не хуже. Чего не хватало в авто из первой партии, так это обогрева сидений».

Помимо сервисов такси, «Москвичи» появятся и в каршеринге. В том числе «Яндекс. Драйв» и «Ситидрайв», которые в 2023 году закупились машинами китайских брендов. Сервисы выбрали логничную стратегию, считает автоэксперт Андрей Осипов. Однако, по его мнению, желающих арендовать «Москвичи» будет немного до тех пор, пока будут доступны западные иномарки:

«Услуги предоставлять на чем-то надо, а что есть? Есть "Москвич". Его появление абсолютно логично, потому что это единственное, что более или менее может предложить российский автопром. Увеличит ли это популярность машин более дорогого сегмента? Да, до тех пор, пока они будут доступны в том же самом каршеринге и в такси. Плюс мы должны понимать, что раз мы запускаем завод, то мы должны его загрузить гарантированным спросом. А со спросом-то у нас беда, потому что тот же самый "Москвич" ценой в 2,5-3 млн руб. мало кому интересен, соответственно, как можно обеспечить спрос? Естественно, государственными методами, обязав компании, которые предоставляют соответствующие услуги, их покупать».

Всего «Москвич» планирует выпустить около 50 тыс. автомобилей до конца 2023 года. В том числе 10 тыс. с электродвигателем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. На днях к нему обратился депутат Мосгордумы с предложением заменить российскими машинами иномарки в автопарке столичного правительства. Сейчас он состоит в основном из седанов Toyota Camry. В обращении отмечается, что успех «Москвича» нуждается в закреплении, а автомобильная отрасль — в господдержке. Однако ведущий телеканала «Авто24» Вячеслав Субботин сомневается, что в мэрии прислушаются к рекомендации:

«Замены автопарка на те машины, которые производятся локально уже были. Продукцию же нужно куда-то сбывать, значит, будут распределять подведомственным организациям. Такие эксперименты проводили не только в нашей стране, во всех моторизованных странах так делают. Кстати, и в Москве то же самое было, когда производили автомобили "Бычок". Юрий Лужков именно так и делал. Были определенные льготы, но муниципальные предприятия по большей части заставляли покупать эти машины».

Россияне пока не слишком активно покупают «Москвичей» у дилеров. По данным агентства «Автостат», за январь продано три десятка машин. В их числе три электрокара.

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Татьяна Панова