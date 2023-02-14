Под ОСАГО подводят капитал

Банк России может впервые ввести прогрессивную шкалу требований к капиталу для страховых компаний с высокой долей в сегменте ОСАГО. По мнению регулятора, это поможет защитить потребителей и сохранить финансовую устойчивость сегмента. Участники рынка отмечают, что страховщики будут вынуждены искусственно занижать свою долю. Кроме того, новые требования накладывают серьезные ограничения на использование перестраховочного пула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ предлагает ввести прогрессивную шкалу требований к размеру капитала страховых компаний, чья доля в сегменте ОСАГО превысит 15%. Презентацию с предложениями для внесения положения «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» регулятор разместил на сайте в понедельник, 13 февраля. В настоящее время при расчете капитала для страховщиков учитывается единый коэффициент. Регулятор же предлагает ввести надбавка к капиталу, пропорциональную росту доли страховщика в ОСАГО, а ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.

Предпосылками для пересмотра существующего положения явилось ожидание отклонения уровня досрочного прекращения договоров или изменение объема покрытия от прогноза. Это может вести к сокращению прибыли или росту убытка страховщика. Предлагаемые изменения позволят ограничить влияние рисков финансовой устойчивости компаний на сегмент, считает регулятор. ЦБ подчеркивает, что это превентивная мера и на данный момент страховщикам не требуется докапитализация. На запрос “Ъ” в Банке России оперативно не ответили.

Согласно данным РСА, общие сборы по ОСАГО по итогам 2022 года выросли на 16%, до 273,5 млрд руб. Выплаты выросли на 3%, до 157,3 млрд руб. Число договоров составило 40 млн, снизившись на 4%. Согласно данным АСН за десять месяцев 2022 года, лишь три страховые компании — «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» — имели долю рынка ОСАГО свыше 15%. У других лидеров сегмента — ВСК, «Росгосстраха», СОГАЗа — доля не превышала 10%.

Страховщики подчеркивают, что подобное регулирование вводится впервые. В РСА отметили, что в настоящее время изучают предложения Банка России, проводят консультации со страховщиками и затем оценят их влияние на рынок ОСАГО и сформируют свою позицию по данным предложениям. По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, ОСАГО — это социально значимый вид страхования, а финансовая устойчивость крупного игрока в существенной степени влияет на весь рынок. В «РЕСО-Гарантии», «Ингосстрахе», «АльфаСтраховании» не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты считают, что введение подобного регулирования связано со стремлением страховщиков в ОСАГО. «Во-первых, вырос уровень рисков в экономике, что не могло не сказаться на соответствующем значении убыточности большинства страховых сегментов. Во-вторых, ощущалась недостаточность роста новых страховых договоров во многих видах имущественного страхования. В результате страховщики сосредоточились на регулируемых, но низко маржинальных направлениях вроде ОСАГО»,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. В результате на капитал компаний стал давить потенциальный рост убыточности ОСАГО, считает он.

Участники рынка считают предложение рискованным. Уже много лет конкуренция на рынке держит доли лидеров рынка на уровне не сильно выше 15%, при этом ОСАГО — публичный договор, когда компанию выбирает потребитель, отмечает источник “Ъ” в одной из крупных компаний. По его словам, введение новых требований может способствовать тому, что страховщики будут вынуждены искусственно занижать долю, что вступает в конфликт с задачей по обеспечению доступности полисов. В ВСК также считают, что искусственное ограничение предельной доли, которая требует доплаты, очевидно, негативно скажется на доступности полисов ОСАГО. И если сейчас эта проблема практически решена с помощью перестраховочного пула, то теперь это накладывает серьезные ограничения на его использование, отмечают там. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина добавляет, что еще одним следствием установления дополнительных требований к капиталу может стать снижение концентрации в данном сегменте.

Юлия Пославская