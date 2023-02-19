СКР подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

В ходе расследования теракта на Крымском мосту 8 октября подтверждена версия о том, что к его организации причастны украинские спецслужбы. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он напомнил, что среди имеющих непосредственное отношение к совершению теракта — граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из 12 человек находятся под стражей. «В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам»,— рассказал глава СКР. Результатом расследования должно стать «установление полной картины происшедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению».

Теракт произошел рано утром 8 октября 2022 года, в результате взрыва трейлера, беспрепятственно миновавшего современный пункт дистанционного досмотра, произошло обрушение двух пролетов, также была повреждена железнодорожная часть моста. Погибли четыре человека.

На следующий день президент Владимир Путин обвинил в теракте спецслужбы Украины. 12 октября СКР сообщил об установлении 12 причастных к теракту лиц, 19 октября глава СКР подтвердил, что теракт был организован спецслужбами Украины.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Украина заявила о себе в полный мост».

Мария Федотова