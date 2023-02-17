Сейм Латвии разрешил передавать машины пьяных водителей на помощь Украине

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки, которые разрешают передавать конфискованные у пьяных водителей машины в пользу правительства Украины. Они дополнили закон о поддержке гражданского населения Украины, сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

Как сказано в аннотации закона, решение о передаче конфискованных машин будет приниматься кабмином Латвии в каждом конкретном случае. Процесс передачи автомобилей будет организован через сотрудничающую с правительством Украины организацию, которая получает соответствующие запросы о помощи.

«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины»,— сказал Раймонд Бергманис, председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, который отвечал за законопроект.

В ноябре 2022 года в Латвии вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за управление автомобилем, если концентрация алкоголя в организме водителя более 1,5 промилле. Эта же инициатива разрешила конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Машины хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения, после чего выставляются на аукционы.

По оценке министра обороны Инара Мурниеце, общий объем помощи, которую Латвия оказала Украине, составил 1% ВВП страны.

Олеся Павленко