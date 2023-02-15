Беспилотные «КамАЗы» начнут рейсы по трассе М-11 в июне

КамАЗ в июне 2023 года запустит коммерческие беспилотные перевозки грузов по трассе М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Матасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный КамАЗ

Фото: ПАО «КАМАЗ» Беспилотный КамАЗ

Фото: ПАО «КАМАЗ»

«В июне должны поехать. В мае мы их должны уже подкатить близко к М-11. Там сейчас как раз занимаются поиском площадки, где проводить техническое обслуживание: в Москве и в Питере»,— сказал он в ответ на вопрос о том, когда планируется запуск беспилотных «КамАзов» по М-11.

Речь идет о четвертом уровне автономности: это значит, что в кабине «КамАЗа» все же будет присутствовать водитель. Как уточнил Михаил Матасов, планируется протестировать систему коммерческих грузоперевозок в таком режиме, а не сами беспилотные автомобили. «Воздух перевозить мы не будем»,— добавил он.

На данный момент КамАЗ уже выпустил два беспилотных грузовика: «КамАЗ-54901» и «КамАЗ-54907». Они были протестированы в конце декабря 2022 года.

Также продолжаются испытания автономных грузовиков на маршрутах Набережные Челны—Казань, Набережные Челны—Нижнекамск. Регулярные тестовые поездки по этому маршруту по плану должны начаться в марте.

В ближайшее время КамАЗ выпустит еще четыре грузовика, один из которых будет резервным. Кроме того, КамАЗ планирует запустить первые автономные карьерные самосвалы.

Подробнее — в материале «Без водителя дешевле».

Анастасия Ларина