Кроссоверы «Москвич» появятся в каршеринге и такси

Завод «Москвич» будет поставлять автомобили для служб такси и сервиса каршеринга, сообщает телеграм-канал мэра Москвы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин

«Завод "Москвич" и группа компании "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год. 3 тыс. автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», — сообщил господин Собянин.

По словам мэра Москвы, на 2023 год запланирован выпуск 50 тыс. автомобилей под брендом «Москвич», включая 10 тыс. электромобилей. При этом ежегодная потребность такси и каршеринга в новых автомобилях только в Москве оценивается в 30-40 тыс. в год.

Напомним, серийное производство кроссовера «Москвич 3» было запущено в Москве в ноябре 2022 года. Цена авто с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет 1,97 млн руб., электрокар «Москвич 3е» стоит 3,5 млн руб. Оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

Максим Вершинин

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