Спецтехника самосвалилась

В 2022 году рынок спецтехники в России сократился на 33%, а по основным сегментам и вовсе откатился к уровню 2018 года. Санкции не только ограничили поставки европейской и японской техники, но и сократили линейку предложения отечественных игроков. При этом обновление парков продолжается, и в 2023 году рынок, по ожиданиям отрасли, закрепится на нынешнем уровне — проблемы со спросом ожидаются только в сегменте логистики. Предложение же будет расти как со стороны игроков РФ, Турции и КНР, так и с помощью параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Рынок дорожно-строительной и спецтехники в 2022 году упал на 33,3%, до 13,7 тыс. машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ; данные объединяют 80% рынка РФ). Продажи по основным сегментам техники оказались примерно на уровне 2018 года. В четвертом квартале реализация сократилась почти в 2,1 раза к четвертому кварталу 2022 года, до 3,1 тыс. штук. По сравнению с третьим кварталом продажи почти не изменились (см. «Ъ-Онлайн» от 3 ноября 2022 года).

Падение по итогам 2022 года показывают все сегменты техники, кроме колесных экскаваторов — их реализация выросла на 9%, до 1 тыс. штук.

Сильнее всего сократились продажи экскаваторов-погрузчиков (на 65%, до 1,9 тыс.), сочлененных самосвалов (на 55%, до 145 штук) и погрузчиков с бортовым поворотом (на 53%, до 736 штук).

Из объемообразующих сегментов на 16% упала реализация гусеничных экскаваторов (5,3 тыс.), колесных погрузчиков — на 22% (1,2 тыс.).

Напомним, по итогам 2021 года рынок показывал рекордные результаты, впервые с 2012 года (см. “Ъ” от 10 февраля 2022 года). В АЕБ до начала боевых действий на Украине ожидали сохранения рынка на этом уровне, если не изменится геополитическая обстановка. Однако из-за военной операции на Украине поставки большей части номенклатуры спецтехники попали под санкции ЕС и Японии. В рамках десятого пакета санкций ЕС сейчас обсуждается расширение запрета на ввоз специализированной техники.

В этой ситуации рынок помимо поставок отечественных игроков пополнялся только за счет китайского импорта. В «Росспецмаше», который уже отчитывался о росте продаж входящих в ассоциацию игроков на 33%, до 73,4 млрд руб., говорили «об агрессивном импорте строительно-дорожной техники» (см. “Ъ” от 20 января).

Помимо импортеров, которые в основном приостановили поставки в РФ, данные в АЕБ предоставляют отечественные «Кранекс», ПТЗ, «Четра», UMG СДМ. Традиционно в четвертом квартале шли активные закупки техники, но исчерпание запасов ввезенных в Россию машин вместе со сложностями поставок комплектующих у отечественных игроков ограничило предложение.

«Значительную часть продуктов с началом спецоперации и с введением санкций мы производить не можем, фактически наш продуктовый портфель сократился в два раза,— отмечают в UMG СДМ.— Но при этом в объеме производства и в выручке по оставшимся продуктам мы выросли, компенсировав провал в марте и апреле». В 2023 году там не ожидают «глобальных изменений» объема рынка, но надеются нарастить собственные продажи на фоне расширения линейки техники и переориентации «крупных дорожно-строительных компаний с иномарок на отечественную технику».

«Если раньше именитые дорожники даже не вступали с нами в диалог, то теперь они повернулись к нам лицом и активно отрабатывают альтернативу тому, что потеряли»,— поясняют в компании.

Впрочем, в UMG СДМ говорят о сером импорте техники европейских и японских брендов, а также демпинге китайских игроков.

В таких сегментах, как экскаваторы, где традиционно ведущую долю занимал импорт, будет расти предложение альтернативных поставщиков, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Речь идет как о продукции отечественных игроков и импорте из КНР и Турции, так и о параллельном импорте. Последний канал может стать одним из факторов восстановления рынка. С точки зрения спроса на технику добывающий и строительные сектора достаточно стабильны, отмечает он, и последний всячески поддерживается государством. При этом аналитик опасается дальнейшего падения спроса со стороны логистических компаний и сокращения продаж, например, телескопических погрузчиков. В 2022 году, по данным АЕБ, с июля их отгрузки были штучными, а по итогам года сократились на 53% (226 штук).

Ольга Никитина