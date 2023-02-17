Белоруссия ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей

Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд в Белоруссию, соответствующее постановление подписал белорусский премьер-министр Роман Головченко. Решение принято в ответ на закрытие Польшей с 10 февраля автодорожного пункта пропуска «Бобровники», Варшава закрыла его, ссылаясь на соображения госбезопасности. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

«Бобровники» (на белорусской стороне «Берестовица») — один из крупнейших пограничных переходов на польско-белорусской границе.

Движение польских грузовиков будет осуществляться только через белорусско-польский участок госграницы Белоруссии. «В этой связи нами изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков. Отныне они смогут въезжать на территорию Республики Беларусь и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы»,— сообщили в белорусском МИДе (цитата по БЕЛТА). В дипведомство в связи с закрытием «Бобровников» был вызван временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна.

Как рассказали в Погранкомитете Белоруссии, после закрытия КПП увеличилась нагрузка на литовское направление — количество большегрузов на въезд в Литву выросло в 4,5 раза, а легковых машин — в два раза.

Мария Федотова