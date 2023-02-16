Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 20%

По итогам 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,3 млн руб. и выросла на 20% по сравнению с январем-июнем прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечают аналитики, в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла почти 2 млн руб., а с 2014 года этот показатель вырос в 2,4 раза, с 1 млн руб.

Напомним, в 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Максим Вершинин

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