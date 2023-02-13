Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Праворульные авто теряют обороты

Выгодно ли покупать б/у машину из Японии

Поставки японских подержанных авто выросли на треть в 2022 году. За это время в Россию ввезли больше 200 тыс. машин с пробегом, сообщили ТАСС в Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей. Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Могут ли поставки из Японии быть еще больше? И позволят ли они решить проблемы на российском рынке? Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в этом сомневается:

Как подержанные автозапчасти монтируются к ОСАГО

Как подержанные автозапчасти монтируются к ОСАГО

Поставки праворульных автомобилей из Японии росли весь прошлый год. Причина понятна — дефицит и рост цен, в том числе и на вторичном рынке. Все это привело к тому, что японские машины опять стало существенно выгоднее привозить. Япония — особая история, потому что там есть стимулирование экспорта на автомобили с пробегом, поэтому цены ниже, чем, если брать, например, Корею и прочие страны. Кроме того, авто с рулем с правой стороны — это ограниченные рынки. А в России, особенно на Дальнем Востоке к ним давно привыкли. Но если брать в целом, то машины из Японии являются несущественной частью продаж 2022 года. Но Дальнего Востока это много».

В 2022 году японские авто с пробегом стали основой экспорта из Японии в Россию, который сократился на 30%, отмечает портал Autonews.ru. Укрепление рубля к иене сделало покупку таких машин более выгодным, чем у дилеров. Но после декабрьского ослабления российской валюты импорт стал гораздо менее выгодным, говорит руководитель компании Carwin Дмитрий Забора:

Почему растет число объявлений о продаже дорогих подержанных машин

Почему растет число объявлений о продаже дорогих подержанных машин

«Самый популярный Land Cruiser Prado достиг стоимости в 2,3-2,4 млн руб. на пике минимальной стоимости. Это в два раза дешевле, чем они стоят на вторичном рынке. То есть у нас, наверное, каждый третий заказ — это был Prado. Эти авто уезжали по всей России, во все города. Но тренд закончился в декабре, когда курс доллара начал расти с 60 руб. до 72 руб. Это стало стоп-сигналом, все вошли в режим ожидания, и машины, соответственно, тоже подорожали. Однако большая часть спроса уже утолена рынком, в 2022 году на самом деле ввезли дикое количество автомобилей, я такого не видел с 2009 года. Но это все закончилось».

При этом в самой Японии подержанные авто в прошлом году рекордно подорожали из-за проблем с комплектующими. Рост цен превысил 21%, сообщает издание Nikkei.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...