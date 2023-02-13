Праворульные авто теряют обороты

Поставки японских подержанных авто выросли на треть в 2022 году. За это время в Россию ввезли больше 200 тыс. машин с пробегом, сообщили ТАСС в Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей. Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Могут ли поставки из Японии быть еще больше? И позволят ли они решить проблемы на российском рынке? Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в этом сомневается:

Поставки праворульных автомобилей из Японии росли весь прошлый год. Причина понятна — дефицит и рост цен, в том числе и на вторичном рынке. Все это привело к тому, что японские машины опять стало существенно выгоднее привозить. Япония — особая история, потому что там есть стимулирование экспорта на автомобили с пробегом, поэтому цены ниже, чем, если брать, например, Корею и прочие страны. Кроме того, авто с рулем с правой стороны — это ограниченные рынки. А в России, особенно на Дальнем Востоке к ним давно привыкли. Но если брать в целом, то машины из Японии являются несущественной частью продаж 2022 года. Но Дальнего Востока это много».

В 2022 году японские авто с пробегом стали основой экспорта из Японии в Россию, который сократился на 30%, отмечает портал Autonews.ru. Укрепление рубля к иене сделало покупку таких машин более выгодным, чем у дилеров. Но после декабрьского ослабления российской валюты импорт стал гораздо менее выгодным, говорит руководитель компании Carwin Дмитрий Забора:

«Самый популярный Land Cruiser Prado достиг стоимости в 2,3-2,4 млн руб. на пике минимальной стоимости. Это в два раза дешевле, чем они стоят на вторичном рынке. То есть у нас, наверное, каждый третий заказ — это был Prado. Эти авто уезжали по всей России, во все города. Но тренд закончился в декабре, когда курс доллара начал расти с 60 руб. до 72 руб. Это стало стоп-сигналом, все вошли в режим ожидания, и машины, соответственно, тоже подорожали. Однако большая часть спроса уже утолена рынком, в 2022 году на самом деле ввезли дикое количество автомобилей, я такого не видел с 2009 года. Но это все закончилось».

При этом в самой Японии подержанные авто в прошлом году рекордно подорожали из-за проблем с комплектующими. Рост цен превысил 21%, сообщает издание Nikkei.

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Даниил Бабкин