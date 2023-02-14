Great Wall назвал стоимость модели Tank 300 в России

Компания Great Wall назвала стоимость внедорожника Tank 300 на российском рынке.

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Фото: Great Wall Tank 300

Фото: Great Wall

Автомобиль оснащен 220-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила полный привод c блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

В России модель будет представлена в двух комплектациях — Adventure и Premium — стоимость 3,7 млн руб. и 4 млн руб. соответственно. Отличаться внедорожники станут только уровнем оснащения. Для модели заявлены климат-контроль, цифровая панель приборов, светодиодные фары, камеры кругового обзоры, адаптивный круиз-контроль, сиденья с обогревом и вентиляцией, а также ряд другого оборудования.

Прием предзаказов на Tank 300 уже открыт — заказать автомобиль можно только через фирменное мобильное приложение. Поставки внедорожников клиентам ожидаются весной 2023 года.

Максим Вершинин

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