Aurus планирует выпускать под своим брендом мебель и парфюм

Под брендом Aurus могут начать выпуск мебели, предметов интерьера, одежды и парфюма. Об этом сообщил директор центра операционного центра маркетинга головной компании Aurus — ФГУП «НАМИ» — Дамир Каримов.

«Мы рассматриваем достаточно большое количество направлений деятельности. Это и предметы интерьера, может быть мебель, это могут быть какие-то аксессуары, одежда, те же самые солнцезащитные очки, часы, парфюм. На самом деле, идей достаточно большое количество»,— рассказал господин Каримов (цитата по ТАСС).

О том, что Aurus планирует выпускать под своим брендом одежду, яхты и климатическую технику, еще в декабре 2022 года говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Aurus уже запустил выпуск климатической бытовой техники производства «Русклимат». Aurus также планирует выпускать электромобили и бизнес-джеты SSJ Aurus.

Анастасия Ларина