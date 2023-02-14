Минпромторг: поставки иранских машин невозможны из-за отсутствия сертификации

Иранские автомобили пока не сертифицированы в России, из-за чего их поставки в страну невозможны, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга. Замглавы министерства Альберт Каримов говорил, что иранские автопроизводители интересуются российским рынком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Каримов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Альберт Каримов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг не поступало соответствующих запросов»,— рассказали в министерстве.

В августе 2022 года сообщалось, что крупнейший иранский автопроизводитель Iran Khodro (холдинг Alaedin Trading) планирует запуск продаж своих машин в России в 2023 году. В ноябре Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на $300 млн. В феврале этого года посол РФ в Тегеране Алексей Дедов сказал, что иранский автоконцерн Iran Khodro намерен к концу марта поставить в Россию 2 тыс. машин. По словам дипломата, иранская компания Saipa также обсуждала возможность экспорта в РФ более 20 тыс. машин в год.

По итогам января рынок автомобилей в России упал на 63,1%. В объемном выражении более половины всех проданных машин пришлось на Lada.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Авторынок сдался Lada».