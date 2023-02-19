Рынок подержанных авто поднажал

Российский рынок автомобилей с пробегом впервые с осени 2021 года показал рост. Об увеличении объема продаж сообщили аналитики портала «Автостат». Среди самых популярных — машины российских и азиатских марок. Чем объясняется повышенный интерес россиян к «автовторичке»? И сколько еще времени он продлится? Выяснял Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи подержанных автомобилей на отечественном рынке в январе 2023-го увеличились на 7% в годовом выражении. Россияне купили 361,1 тыс. машин, уже побывавших в эксплуатации. При этом 22% сделок были совершены с легковыми авто Lada. Дальше расположились «азиаты»: на японскую Toyota пришлось 12%, за ней идут южнокорейские Hyundai и Kia. Замкнул первую пятерку Nissan, автомобилей этого бренда было реализовано 18,3 тыс.

Другими популярными иномарками, преодолевшими показатель в 10 тыс., стали Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford, Honda и BMW. Что же заставило российских автолюбителей обратить более пристальное внимание на вторичный рынок? Причин тому несколько, пояснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Все имеет серьезную валютную составляющую, даже в российском автопроме. На фоне происходящих курсовых колебаний, роста евро и доллара потребитель совершенно правильно понимает, что цены на месте остаться не могут и однозначно будут подрастать. Во-первых, автомобиль с пробегом существенно дешевле нового, а во-вторых, не все марки сейчас доступны для покупки на первичном рынке.

То есть цены поднялись, но даже при этом автомобилей нет в избытке, даже китайских. Получается, что выбор напрашивается сам собой, он очевиден.

У покупателя нет денег на новую машину, да и выбора особого нет, так что он идет на рынок автомобилей с пробегом и выбирает то, что есть».

Сыграло свою роль и то обстоятельство, что сегодня рядовой россиянин отчетливо видит, насколько выгодной может стать продажа авто с пробегом, добавил Владимир Попов: «Ту машину, которую он купил два года назад, можно продать дороже после пары лет использования. Для многих людей это хорошая новость. Они пользуются этой возможностью и реализуют автомобили на вторичном рынке».

Внимание граждан будет приковано ко вторичному авторынку еще довольно долго, до того момента, когда перестанет ощущаться дефицит новых машин. А это, скорее всего, произойдет в следующем году, полагает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Не стоит ожидать того, что когда-то рынок новых автомобилей превысит по объему рынок автомобилей с пробегом. Но если говорить о том, когда рынок новых машин начнет показывать существенную динамику, то это произойдет в будущем году.

Это связано с тем, что существенно увеличится перечень продаваемых в России азиатских марок, в стране увеличится производство машин под несколькими брендами, и, соответственно, уже окончательно наладятся технологии поставок европейских и американских иномарок по новым логистическим технологиям».

По итогам 2022 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России, по данным экспертов портала «Автостат», составил 4,86 млн, то есть почти на 19% меньше, чем в 2021-м.

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