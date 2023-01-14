Главные новости к утру 14 января

Биткойн в ходе торгов превышал отметку $21 тыс. Криптовалюта торгуется на этом уровне впервые с ноября 2022 года. О причинах

Россия готова к достижению целей военной операции как в ходе переговоров, так и с помощью военных средств, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отверг предложенные Киевом мирные инициативы. О ситуации вокруг Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной, заявила его заместитель по политическим вопросам Розмари Ди Карло. По ее мнению, пока не видно «конца боевым действиям».

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации.

Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд, заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее мнению, восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов».

США и Япония расценят «применение РФ ядерного оружия» как враждебный акт против человечества. Об этом говорится в совместном заявлении премьера Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена. О визите премьера Японии в Вашингтон

Кристине Ламбрехт приняла решение уйти с поста министра обороны ФРГ, сообщили источники Bild. Ведомство назвало информацию слухами.