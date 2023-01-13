Япония прощается с пацифизмом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Вашингтон, где в пятницу встретился с президентом США Джо Байденом. В американских СМИ эти переговоры заранее окрестили чуть ли не главной дипломатической встречей года. Еще накануне по итогам консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате «2+2» стало очевидно, что речь идет о новом векторе внешней политики Токио: Япония — это уже не пацифистское государство, а мощный союзник США в сдерживании Китая, КНДР и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме не уставали заверять друг друга в том, что их страны «разделяют общие фундаментальные ценности»

Фото: Ting Shen / Bloomberg / Getty Images Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме не уставали заверять друг друга в том, что их страны «разделяют общие фундаментальные ценности»

Фото: Ting Shen / Bloomberg / Getty Images

Вашингтон стал последним пунктом недельного турне японского премьера по странам «семерки» в преддверии майского саммита G7 в Хиросиме. Вначале Фумио Кисида встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Она назвала отношения двух стран «крепкими, как железо» и анонсировала подписание американо-японского соглашения в сфере космоса. Затем гостя из Токио принял и Джо Байден.

Глава Белого дома назвал встречу «знаменательным моментом для альянса», заверив: «США и Япония — страны, разделяющие общие фундаментальные ценности».

Джо Байден поблагодарил премьера Японии за его лидерство и за то, что он с готовностью продвигает «их общие цели». Господин Кисида в ответ рассказал, как много удалось добиться благодаря предыдущим встречам на разных уровнях, и констатировал: Япония очень благодарна США за сотрудничество. Затем политики покинули зал, проигнорировав многочисленные вопросы со стороны журналистов.

По версии газеты The Wall Street Journal (WSJ), переговоры с Фумио Кисидой могут стать для Соединенных Штатов самым значительным дипломатическим событием наступившего года. Столь высокая оценка этого визита объясняется тем, что Япония сегодня выходит на первый план как важнейший союзник США. Ожидается, что укрепление альянса с ней поможет Америке противостоять Китаю.

Причем речь идет о совместных усилиях в рамках не только военного, но и экономического противостояния.

Например, агентство Reuters отмечало, что «одна из первых задач в списке дел президента Байдена» на пятничных переговорах — убедить Японию присоединиться к усилиям США по ограничению доступа Китая к американским технологиям по производству микрочипов.

Символично, что встреча Джо Байдена с японским премьером состоялась в преддверии другого знакового события — визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. И хотя напряженность в отношениях двух сверхдержав вокруг главной проблемы — Тайваня — на сегодняшний день немного спала, очевидно, что укрепление взаимодействия с Японией дает США козырь в переговорах с официальным Пекином.

Официальные лица США всерьез подготовились к саммиту с участием японского премьера.

В среду в Вашингтоне прошли переговоры в формате «2+2», где госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились со своими японскими коллегами и обсудили «дорожную карту» сотрудничества.

Основная тема их встреч, судя по заявлениям Госдепартамента и Пентагона, касалась новой Стратегии национальной безопасности Японии. В рамках нее планируется увеличение расходов на нужды обороны в два раза — до 2% от ВВП к 2027 году. Это можно считать четким сигналом стремления страны соответствовать стандартам стран НАТО.

Согласно заявлению Пентагона, Ллойд Остин в ходе двусторонней встречи со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой «выразил полную поддержку» Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Программы наращивания обороны Японии. Вашингтон также поддержал планы страны развивать «контратакующие возможности» через покупку ракетных вооружений.

Кроме того, в рамках этой встречи министры обороны официально объявили о размещении в Японии до 2025 года 12-го прибрежного полка морской пехоты США «с передовыми средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки, противокорабельными и транспортными возможностями». А госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса по итогам своих переговоров отметили «совпадение общих стратегических интересов по широкому кругу вопросов», а также коснулись «непоколебимой поддержки Украины».

В совместном заявлении по итогам бесед в формате «2+2» говорится о том, что текущая внешняя политика Китая является «серьезнейшей стратегической проблемой в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Кроме того, опасения у четырех министров вызывает «растущее и провокационное стратегическое военное сотрудничество России с Китаем, в том числе посредством совместных операций и учений вблизи Японии».

Как заявил накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, цель альянсов, подобных тому, что США создают с Японией, лучше подготовиться к «коллективным решениям проблем XXI века, будь то стремление КНДР к созданию оружия массового уничтожения, напористость Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире или, конечно, неспровоцированная война России на Украине». И по каждому этому вызову «Япония проявила себя как надежный союзник», подчеркнул представитель Белого дома.

Газета The Washington Post констатировала, что шаги, которые сегодня предпринимает Япония в области наращивания своих оборонных возможностей, были раньше немыслимы в рамках ее пацифистской послевоенной конституции. Сейчас же, как заявил изданию профессор политологии Софийского университета в Токио Кадзухиро Маэсима, Япония стремительно «движется к тому, чтобы иметь не только "щит", но и "копье"». И без помощи США на этом пути никак не обойтись.

Екатерина Мур, Вашингтон