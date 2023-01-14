В ООН заявили о готовности генсека способствовать завершению российско-украинского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов включиться в работу по завершению конфликта между Россией и Украиной, заявила его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло. По ее мнению, пока не видно «конца боевым действиям».

«Превалирует логика военного поведения, и возможностей для диалога пока что очень мало, если они вообще есть. Но все войны заканчиваются, закончится и эта. Украина, Россия и мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов оказать содействие сторонам, чтобы положить конец этому бессмысленному и ничем неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права»,— сказала госпожа ДиКарло на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Заместитель генсека рассказала, что с 24 февраля от 740 партнеров ООН помощь получили 14 млн человек. Среди них — 1 млн человек из территорий неподконтрольных Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза прокомментировал «мирный план», предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. По мнению Москвы он «не имеет ничего общего с реальностью».

Российско-украинские переговоры были прекращены в мае. Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Киев одним из своих требований для начала переговоров называет вывод российских войск, в том числе с территорий, которые были присоединены к РФ в ходе военной операции.

О перспективах возобновления переговоров — в материале «Ъ» «Турция играет на двух полях».

Леонид Уварчев