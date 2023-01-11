Воспитание пэтриотизма

Около 100 украинских военных отправляются в США для обучения работе с системами ЗРК Patriot. Как рассказали в Пентагоне, тренировки начнутся уже на следующей неделе. С начала 2023 года союзники Киева взяли курс на усиление военной поддержки Украины. Помимо поставок новых видов вооружений увеличится и число украинских военных, подготовленных западными инструкторами. В Пентагоне заверили: только на полигоне в ФРГ американские специалисты будут обучать по 500 человек в месяц. Ранее эта цифра составляла примерно 300 военнослужащих. Кроме того, продолжает работу запущенная в конце 2022 года тренировочная миссия ЕС, цель которой подготовить 15 тыс. солдат ВСУ. Отдельным треком проходит обучение украинских военных в Великобритании. На Западе уверены, что подобные шаги приближают завершение конфликта, в Москве считают, что это его, напротив, затягивает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лондоне заявляют, что за неполный год под руководством британских специалистов обучение прошли 11 тыс. украинских военнослужащих

Фото: Leon Neal / Getty Images В Лондоне заявляют, что за неполный год под руководством британских специалистов обучение прошли 11 тыс. украинских военнослужащих

Фото: Leon Neal / Getty Images

Американские военные начнут обучение украинских коллег эксплуатации и техническому обслуживанию системы противоракетной обороны Patriot на базе Форт-Силл в Оклахоме уже на следующей неделе. По словам представителя Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, тренироваться обращению с ЗРК в течение нескольких месяцев будут 90–100 военнослужащих ВСУ. Как отметило издание Politico, примерно столько человек требуется для управления одной батареей Patriot. «После развертывания Patriot внесет свой вклад в возможности противовоздушной обороны Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защитить себя от продолжающихся атак России»,— подчеркнул господин Райдер.

При этом физически системы не окажутся на территории Украины до тех пор, пока местные военные не научатся ими управлять.

Обычно тренировка обращения с этими ЗРК занимает около года, однако Пентагон намерен ускорить процесс обучения, заверил Пэт Райдер.

Кроме США передать Украине систему Patriot пообещала Германия. Это значит, что минимум еще одна партия из 90 военнослужащих ВСУ должна будет пройти специальное обучение, отметило Politico.

Тем временем, несмотря на участившиеся в конце 2022-го разговоры о сценариях мирных переговоров между Москвой и Киевом, западные союзники Украины решили с самого начала 2023 года приступить к реализации выбранной формулы, которая, по их мнению, должна привести к окончанию конфликта. Коротко ее можно сформулировать так: чем больше вооружений передается Киеву и проводится тренировок украинских военных, тем ближе мирное урегулирование.

И хотя некоторые аналитики предполагали, что Западу будет сложнее поддерживать темпы помощи Украине, снижать их, похоже, никто не планирует, а напротив, намерены увеличивать, в том числе через обучение украинских солдат.

Как отметил Пэт Райдер, лишь американские инструкторы собираются в месяц подготавливать около 500 военнослужащих ВСУ на полигоне Графенвер в Германии. The New York Times в декабре писала, что ранее США ежемесячно обучали примерно 300 украинских военных на полигоне в ФРГ, а с начала боевых действий 24 февраля 2022 года общее число украинцев, прошедших американский инструктаж, достигло 3,1 тыс. человек. Всего на начало декабря прошлого года, по данным Пентагона, союзники подготовили 12 тыс. украинских военнослужащих. Если брать во внимание только усилия США, то в 2023 году число подготовленных американцами украинцев должно увеличиться минимум вдвое. Еще ранее телеканал CNN сообщал о планах Белого дома расширить масштаб подготовки до 2,5 тыс. украинских военных в месяц. Однако пока эта информация не подтвердилась.

Намерены вдвое увеличить число украинских «выпускников» и в Великобритании. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес 30 декабря 2022 года подчеркивал, что за год британские специалисты подготовили 11 тыс. военного персонала для Украины. По его словам, в 2023 году эта цифра должна составить 20 тыс. человек.

В ноябре 2022 года была запущена и совместная военная тренировочная миссия ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Судя по данным из открытых источников, в рамках этих усилий уже подготовлено около 1 тыс. военнослужащих.

Всего Евросоюз намерен на первом этапе провести обучение для 15 тыс. украинских солдат на территории Германии, Польши, Литвы и других стран.

В Москве уверены, что поддержка Западом Украины приведет к затягиванию конфликта.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия союзников Киева «ничего на Украине изменить не смогут и не могут».

«Сорвать процесс достижения целей специальной военной операции они не способны»,— заверил господин Песков. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также уверен, что запланированные на помощь Украине $45 млрд в бюджете США на 2023 год будут выделены на «затягивание конфликта». Посол РФ в США Анатолий Антонов 11 января и вовсе назвал решение Вашингтона обучать на американской территории украинских военных обращению с Patriot «очередным подтверждением де-факто участия (США.— “Ъ”) в украинском конфликте». О том, что поставки ЗРК Patriot ведут к затягиванию конфликта, говорил ранее в декабре и президент РФ Владимир Путин.

Директор Центра анализа стратегий и технологий, член РСМД Руслан Пухов заявил “Ъ”, что Запад действительно сделал ставку на затягивание конфликта, однако подчеркнул, что союзники Киева в состоянии поставить Украине столько вооружений и подготовить столько военных, сколько сочтут нужным. «Если они захотят, то смогут увеличить количество тренируемых украинцев и в три, и в четыре раза. В зависимости от ситуации на поле боя Запад может поддавать и убавлять газ. Боевые действия приняли затяжной характер, и надо понимать, что это несет для России серьезнейшие риски. Украина и Россия — это бездонный резервуар с людьми, из которого еще очень долго можно черпать. Однако мы в значительной степени вынуждены отправлять резервистов после ускоренной подготовки на фронт, а Запад помогает Украине поддерживать качество человеческого материала на должном уровне. Кроме того, наше современное оружие стачивается — как бы ни напрягался российский ВПК, есть производственные циклы. Запад же в состоянии накачать Украину оружием так, как считает нужным. Нам, чтобы не попасть под ножницы, которые могут нас разрезать, стоило бы прибегнуть к практике импорта вооружений»,— считает эксперт.

Между тем время от времени анонимные источники в Киеве сообщают, что украинских военных уже обучают обращению, например, с немецкими танками Leopard и даже истребителями F-16.

И если про самолеты никаких подтверждений нет, то с танками ситуация, кажется, иная. Во всяком случае, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов пообещал передать Украине роту танков Leopard «в рамках международной коалиции». Не исключено, что в будущем дело дойдет и до поставок западной авиации. Во всяком случае, январское решение США, Германии и Франции (см. “Ъ” от 9 января) о передаче Украине боевых машин пехоты и легких танков западного производства раньше тоже казалось невозможным. Как, собственно, и поставка Киеву ЗРК Patriot.

Алексей Забродин