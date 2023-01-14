Биткойн превысил $21 тыс.

Стоимость биткойна растет почти на 11%, следует из данных CoinMarketCap, который отслеживает данные по крупнейшим криптобиржам. В моменте криптовалюта превышала $21 тыс., но позже скорректировалась до $20,9 тыс. Последний раз биткойн торговался на этом уровне в ноябре 2022 года.

За последние семь дней биткойн подорожал примерно на 23%. Положительную динамику показывают и другие криптовалюты. Так, стоимость эфира также растет больше чем на 10% за сутки.

Поддержку крипторынку оказывают макроэкономические данные из США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки. Как отмечают эксперты, биткойн регулярно растет в начале января, однако в 2023 году ралли сдвинулось из-за краха биржи FTX.

Подробнее о росте стоимости криптовалют — в материале «Ъ» «Инфляция подыграла биткойну».

Леонид Уварчев