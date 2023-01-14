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Коммерсантъ FM
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Небензя: РФ готова к достижению целей военной операции на Украине в ходе переговоров

Военная операция России на Украине завершится после достижения ее целей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Москва готова к достижению этих целей в ходе переговоров или военных действий. Господин Небензя при этом заявил, что предложенный Украиной «мирный план» не имеет ничего общего с реальностью.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами»,— сказал господин Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Дипломат отметил, что Киев и его союзники пытаются «представить дело так», что целями России является «уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация». «Таких целей мы никогда не декларировали. Важно понимать, что мы воюем не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом»,— добавил постпред.

Господин Небензя также раскритиковал инициативу Украины о «саммите мира». Он назвал ее «пропагандистской пустышкой». «В Киеве не скрывают, что "мир по-украински" — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество»,— сказал дипломат.

На заседании также выступила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Она заявила о готовности Антониу Гутерриша включиться в работу по завершению конфликта. Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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