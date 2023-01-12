Инфляция подыграла биткойну

Котировки ведущих криптовалют уверенно отступают от локальных минимумов. Курс биткойна после двухмесячного перерыва вернулся к уровню выше $18 тыс., прибавив с начала года более 10%. Вторая по популярности криптовалюта эфир подорожала почти на 18%. Поддержку рынку оказали макроэкономические данные из США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки. Впрочем, дальнейшего роста стоимости криптовалют участники рынка не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello, Reuters Фото: Marco Bello, Reuters

По данным Coinmarketcap.com, 12 января курс биткойна приближался к отметке $18,39 тыс., максимальному значению с начала ноября 2022 года. К 20:00 курс стабилизировался возле отметки 18,1 тыс., что на 1% выше закрытия предыдущего дня. Уверенный рост курса ведущей криптовалюты продолжается вторую неделю, и за это время она выросла в цене почти на 11%.

Росли в цене и другие популярные виртуальные валюты.

С конца декабря котировки эфира поднялись почти на 18% и после двухмесячного перерыва превысили $1,4 тыс. Котировки других популярных валют — Ripple, Binance Coin, Cardano — вернулись на уровни первой декады декабря.

«На криптовалютном рынке корреляция между токенами достигает 90%. Биткойн практически всегда для других криптовалют является локомотивом»,— отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Общая капитализация рынка впервые с 11 декабря превысила $890 млрд, что почти на $100 млрд выше значений конца 2022 года.

Рост стоимости биткойна в начале января был ожидаем участниками рынка. Это то самое традиционное рождественское ралли, которое происходит из года в год, но в этом году сдвинувшееся на пару недель из-за краха биржи FTX (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года), считает CEO и соучредитель GameFi-платформы Cheelee Руслан Шаров.

Кроме того, восстановление курсов цифровых валют связано с уменьшением опасений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, указывают эксперты.

Этому способствовала публикация последних данных по новым рабочим местам и потребительским ценам в стране.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста лишь на 203 тыс. Также Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в декабре выросли на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже показателя в ноябре.

«Инфляция — один из главных индикаторов, который учитывается ФРС при принятии решения об изменении ключевой ставки. Если инфляция уверенно снижается, то уверенность инвесторов в том, что повышение ключевой ставки не превысит 25 п. п., растет»,— отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Поддержку крипторынку, считает CEO сервиса BItOK.org Дмитрий Мачихин, оказали создание Binance фонда в размере $1 млрд для поддержки отрасли и планы компании по увеличению числа сотрудников. Глава Binance Чанпэн Чжао 11 января заявил о планах дальнейшего расширения бизнеса и увеличения количества персонала в 2023 году на 15–30%. Это ниже темпов роста в 2022 году, когда команда выросла с 3 тыс. до 8 тыс. человек, но идет вразрез с политикой других участников рынка.

С начала года о планах сократить персонал объявили Coinbase и Genesis Global Trading. Первая планирует сократить около 950 сотрудников, вторая — более 30% персонала, доведя их число до 145 человек. В таких условиях котировки Binance Coin оказались в числе лидеров роста среди самых ликвидных криптовалют, прибавив с начала года более 30%.

Однако опрошенные участники рынка сомневаются в устойчивости подъема цен.

Как считает Дмитрий Мачихин, возврата к «бычьему» рынку не предвидится и любое макро- и криптособытие со знаком минус сможет все достижения свести на нет. «Курс биткойна уже достиг своего потолка в текущем периоде роста. И даже до $20 тыc. стоимость первой криптовалюты в ближайшие дни не доберется»,— отмечает Роман Некрасов. По его оценке, курс биткойна, скорее всего, скорректируется до $17,5 тыс. Как ожидает Руслан Шаров, в этом году произойдет ужесточение регулирования всей отрасли, особенно для централизованных криптобирж и эмитентов стейблкойнов, поэтому следует ждать возвращения «бычьего» цикла раньше второй половины этого года.

Виталий Гайдаев