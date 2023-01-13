Bild: министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (СДПГ) приняла решение уйти с поста. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники. По данным издания, внутри правительства уже обсуждают ее преемника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристине Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Кристине Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Bild отмечает, что инициатива исходит от самой госпожи Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. По версии таблоида, предстоящей отставке предшествует «беспрецедентная серия неудач» министра. Например, в канун Нового года Кристине Ламбрехт вызвала возмущение своей «неловкой» речью. В первом интервью Bild после вступления в должность в качестве главы Бундесвера (декабрь 2021 года) она заявила, что не знает званий оборонного ведомства.

В Бундесвере «РИА Новостям» не стали комментировать информацию о возможной отставке Ламбрехт, назвав эти сведения слухами.

12 января глава Минобороны ФРГ пообещала передать Украине 40 БМП Marder до апреля. Позже Bloomberg написал, что на встрече глав министерств обороны союзных стран на американской авиабазе в Рамштайне 20 января Кристине Ламбрехт объявит о поставках на Украину танков Leopard.

В прошлом 57-летняя Кристине Ламбрехт — министр юстиции и защиты прав потребителей Германии (в 2019–2021 годах), министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии (в 2021 году).

Дарья Эрозбек