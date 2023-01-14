Украина оценила ущерб инфраструктуре в $127 млрд

Ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил $127 млрд, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее мнению, восстановление страны станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов».

«Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий»,— сказала госпожа Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.

Замминистра также призвала государства ООН поддержать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее мнению, она может «вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру». Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза раскритиковал мирные инициативы, предложенные Киевом. По его мнению, «мирный план» Владимира Зеленского не имеет ничего общего с реальностью.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина. С октября РФ возобновила массированные обстрелы регионов Украины. По официальным сообщениям Минобороны РФ, атаки в том числе затрагивали объекты энергетической инфраструктуры, связанные с оборонно-промышленным комплексом.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев