США и Япония расценят «применение РФ ядерного оружия» как враждебный акт против человечества

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден заявили о готовности продолжать вводить санкции против России, говорится в совместном заявлении по итогам визита господина Кисиды в Вашингтон. Стороны отметили, что будут воспринимать применения РФ ядерного оружия на Украине как «враждебный акт против человечества».

«Мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества»,— говорится в совместном заявлении.

США и Япония также заявили о важности укрепления индивидуального и коллективного потенциала. Стороны поручили своим министрам укрепить сотрудничество по «развитию и эффективному применению Японией контрударных и иных типов вооружений».

Президент России Владимир Путин в декабре заявлял о нарастании угрозы ядерной войны. Он отмечал, что РФ «ни при каких обстоятельствах» не станет применять оружие массового поражения первой.

Фумио Кисида находится в турне по странам G7. Кроме США он уже посетил Францию, Италию, Великобританию и Канаду.

Об итогах визита японского премьера в Вашингтон — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».

Леонид Уварчев